Пресейл XYZVerse на хвилі інтересу до криптовалют: чи повторить підйом Ethereum і стрибок Bitcoin до $108 тис. — Finance.ua

ПРОМО Пресейл XYZVerse на хвилі інтересу до криптовалют: чи повторить підйом Ethereum і стрибок Bitcoin до $108 тис. Сьогодні 14:25 — Криптовалюта

Пресейл XYZVerse на хвилі інтересу до криптовалют: чи повторить підйом Ethereum і стрибок Bitcoin до $108 тис.

У той час, коли інституційні інвестори масово переходять на криптовалюти, передпродаж XYZVerse стартує в вирішальний момент. Чи зможе цей новий конкурент повторити вражаючий підйом Ethereum за останнє десятиліття або зрівнятися з прогнозованим зростанням Bitcoin до $108 тис.

Ставки високі, і потенціал значного прибутку є реальним. У цій статті ми розглянемо, чи зможе XYZVerse досягти значного зростання.

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкойнів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проєкт є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайна мем-монета. І люди це помічають — нещодавно проєкт отримав звання Зі сміливою візією, XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайна мем-монета. І люди це помічають — нещодавно проєкт отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна мода. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до п’єдесталу переможців, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить результати ще до виходу на ринок

Передпродаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: $0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна передпродажу: 0,02

Після передпродажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 долара. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, перші інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх вкладень у передпродаж.

Наразі інвестовано понад 14 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною передпродажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу передпродажу. Ранні покупці забезпечують собі найнижчі ціни, максимізуючи потенційний прибуток.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) за останній тиждень зріс на 10,64%. Це нещодавнє зростання свідчить про короткострокове відновлення ціни. Поточний діапазон торгів становить від 2283,65 до 2624,64 доларів, що вказує на певну волатильність.

За останній місяць ціна Ethereum знизилася на 2,76%. За останні шість місяців вона впала на 26,11%. Ці цифри вказують на довгострокову тенденцію до зниження. Індекс відносної сили (RSI) становить 49,18, що близьке до нейтрального рівня, що свідчить про збалансований настрій ринку.

Щоб ціна продовжила зростання, Ethereum потрібно пробити найближчий рівень опору на рівні 2748,90 доларів. У разі успіху він може націлитися на другий опір на рівні 3089,89 доларів, що представляє значний відсоток приросту. З іншого боку, рівні підтримки на 2066,92 і 1725,93 доларів можуть допомогти запобігти подальшому падінню. Стохастичний показник 19,64 вказує на те, що монета може бути перепроданою, що може призвести до відскоку ціни.

Біткойн (BTC)

За останні шість місяців ціна біткойна зросла на 15,09%. Зараз він торгується в діапазоні від 102517 до 111338 доларів. За останній тиждень ціна зросла на 6,39%, продемонструвавши позитивну короткострокову динаміку. Місячний приріст становить 3,26%, що свідчить про стабільне зростання.

10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі і становлять 107660,32 і 107450,56 доларів відповідно. Це свідчить про стабільність ціни. Індекс відносної сили становить 42,57, що означає, що біткойн не є перекупленим або перепроданим. Однак рівень MACD становить -59,15, що вказує на можливий спад. Стохастичне значення становить 14,74, що вказує на перепроданість.

Найближчий рівень опору становить 114326 доларів. Пробиття цього рівня може призвести до наступного опору на рівні 123147 доларів, що становить зростання приблизно на 10%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 96683 доларів, що приблизно на 6% нижче поточної ціни. Якщо ціна впаде ще більше, друга підтримка знаходиться на рівні 87862 доларів. Трейдери стежать за цими рівнями, щоб побачити, чи продовжить біткойн своє зростання або зіткнеться з відкотом.

Висновок

Хоча ETH і BTC демонструють хороші результати в поточній бичачій гонці, XYZVerse виділяється як піонерський мемкойн, що об’єднує фанатів і прагне до масового зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

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