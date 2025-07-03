3 провідні альткоїни, які на початку липня можуть побити всі рекорди — Finance.ua

ПРОМО 3 провідні альткоїни, які на початку липня можуть побити всі рекорди Сьогодні 12:55 — Криптовалюта

3 провідні альткоїни, які на початку липня можуть побити всі рекорди

На тлі ознак літнього зростання ринку криптовалют, три основні альткоїни привертають до себе значну увагу, оскільки, судячи з усього, на початку липня вони можуть досягти безпрецедентних висот. Аналітики ринку відзначають значний імпульс у цих цифрових активах, який може привести до рекордних показників. У цій статті ми детально розглянемо ці перспективні криптовалюти, які найближчими тижнями можуть потрапити на перші шпальти новин.

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкоінів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Цей проект, розроблений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном, а зростаючою спільнотою, побудованою навколо пристрасті до гри.

Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Зі сміливою візією, XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна мода. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доступний ще до виходу на ринок

Передпродаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: $0,003333

Наступний етап: $0,005

Остаточна ціна передпродажу: $0,02

Після передпродажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення $0,10. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, перші інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх внесків у передпродажу.

Наразі інвестовано понад 14 мільйонів доларів, що свідчить про великий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною передпродажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу передпродажу. Ранні покупці забезпечують собі найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Pi Network: майнінг криптовалюти на вашому телефоні — без додаткового обладнання

Pi Network потрясає світ криптовалют, роблячи майнінг доступним для всіх, хто має смартфон. Запущена в 2019 році випускниками Стенфордського університету, ця мобільна платформа дозволяє користувачам майнити монети Pi, просто щодня заходячи в додаток. На відміну від біткойна, який вимагає спеціального обладнання та споживає величезну кількість енергії, Pi використовує енергоефективний алгоритм консенсусу, який не розряджає батарею та не витрачає трафік. Визначаючи надійних контактів, користувачі створюють мережу перевірених учасників, формуючи глобальну мережу довіри, яка захищає мережу без використання величезних обчислювальних потужностей.

Завдяки зручному інтерфейсу та орієнтації на соціальну криптовалюту, Pi Network має потенціал для демократизації цифрових грошей. Інноваційне використання протоколу Stellar Consensus Protocol забезпечує безпечні та ефективні транзакції. У міру просування проекту до фази відкритої мережі можливість переказу видобутих Pi в блокчейн може підвищити його привабливість. У поточному ринковому циклі, де енергоефективність і доступність є ключовими тенденціями, Pi виділяється на тлі енергоємних монет, таких як Bitcoin. Хоча він все ще перебуває в стадії розробки і ще не котирується на основних біржах, його зростаюча спільнота та унікальний підхід роблять його цікавим проектом, за яким варто стежити.

Hyperliquid приносить швидкість та економію в децентралізовану торгівлю

Hyperliquid — це нове обличчя у світі децентралізованих фінансів (DeFi). Він створений для того, щоб зробити DeFi-додатки швидшими та ефективнішими. Hyperliquid має власний унікальний блокчейн, розроблений з нуля для швидкості та масштабованості. Він використовує спеціальну систему під назвою HyperBFT, щоб забезпечити швидкість та безпеку транзакцій. Однією з його найкращих особливостей є те, що він скасовує комісію за транзакції, завдяки чому торгівля стає доступнішою для всіх.

Hyperliquid фокусується на тому, щоб користувачі могли торгувати безстроковими ф’ючерсами безпосередньо на своєму блокчейні. На відміну від багатьох інших платформ, він зберігає всі записи про торги на блокчейні, що означає більшу прозорість і безпеку. Команда Hyperliquid складається з випускників провідних університетів та відомих технологічних і фінансових компаній, що свідчить про їхню відданість інноваціям. На сучасному ринку, де люди шукають швидші та дешевші способи торгівлі, Hyperliquid виділяється. Його нульові комісії та висока швидкість торгівлі можуть зробити його привабливим вибором порівняно з іншими монетами. У міру зростання простору DeFi, технологія та бачення Hyperliquid позиціонують його як перспективного конкурента в світі криптовалют.

Висновок

PI та HYPE є перспективними, але XYZVerse (XYZ) виділяється своїм поєднанням спорту та мемів і прагне до зростання як рух, керований спільнотою.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

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