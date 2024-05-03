WhatsApp запускає новий інструмент для планування подій у групах — Finance.ua

WhatsApp запускає новий інструмент для планування подій у групах
WhatsApp впроваджує нову функцію «Події», щоб учасники групи могли створювати та запрошувати на різноманітні заходи — від днів народження до робочих зустрічей.
Про це повідомляє The Verge.
Нові події WhatsApp закріплюються на інформаційній сторінці групи, а також отримують власну тему групового чату, щоб кожен міг це бачити.
WhatsApp додатково додає можливість відповідати в «Групи оголошень», щоб учасники могли додавати коментарі та відгуки для адміністратора. Він також зводить до мінімуму відповіді та вимикає звук у чаті, щоб люди могли читати та брати участь в обговоренні, не засипаючи інших сповіщеннями.
Функція подій спочатку з’явиться для груп у спільнотах WhatsApp, а потім для всіх груп протягом наступних місяців.
Спільноти WhatsApp — це функція програми чату Slack або Discord, яка має власні потоки повідомлень, адміністраторів груп і функції оголошень. Він також використовує можливості WhatsApp для відеодзвінків із 32 особами, які запрошують користувачів підключитися, замість того щоб дзвонити всім.
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