Google звільняє сотні працівників та переносить посади до Індії та Мексики — Finance.ua

Google звільняє сотні працівників та переносить посади до Індії та Мексики Сьогодні 03:18 — Світ

Google проводить внутрішню реорганізацію, що призвело до звільнення щонайменше 200 працівників з основних команд. Ця ініціатива також передбачає перенесення деяких робочих місць до Індії та Мексики.

Про це повідомляє CNBC

Основні команди включають ключові технічні підрозділи з інформаційних технологій, команду розробників Python, технічну інфраструктуру, основу безпеки, платформи програм, основних розробників і різні інженерні ролі.

Згідно з документами, щонайменше 50 з ліквідованих посад були інженерними в офісах компанії в Саннівейлі, Каліфорнія. Відповідно до внутрішніх документів, багато основних команд наймуть працівників на відповідні посади в Мексиці та Індії.

Асім Хусейн, віцепрезидент екосистеми розробників Google, оголосив новини про звільнення своїй команді в електронному листі минулого тижня. Він також виступив та сказав співробітникам, що це найбільше заплановане скорочення для його команди цього року.

Останні скорочення відбулися в той час, коли компанія має найшвидші темпи зростання з початку 2022 року разом із підвищенням норми прибутку. Минулого тижня Alphabet повідомила про зростання доходу в першому кварталі на 15% порівняно з роком раніше та оголосила про свої перші в історії дивіденди.

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Такі зміни відбулися на тлі того, як Alphabet готується до щорічної конференції розробників Google I/O, яка відбудеться 14 травня, де компанія традиційно представляє нові продукти та інструменти для розробників, створені протягом минулого року.

В окремому електронному листі Панкадж Рохатгі, віцепрезидент із розробки безпеки Google, повідомив своїй команді, що для оптимізації для бізнес-цілей компанія розширює роботу на інші місця, що призведе до виключення деяких ролей.

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