День фінансів: кредит у 35 млн євро, поштовий банк, ринок нерухомості — Finance.ua

День фінансів: кредит у 35 млн євро, поштовий банк, ринок нерухомості Сьогодні 17:35

В п’ятницю, 20 вересня, ми досліджували, скільки грошей економить вам здоровий спосіб життя. Щодня люди, які мають вже давно сформовані звички, витрачають сотні гривень на такі «ритуали», як паління, кава, фастфуд чи алкоголь після роботи. Якщо вдатися до нескладних математичних розрахунків, то можна дійти висновку, що відмова від цих ритуалів могла б суттєво вплинути на сімейний бюджет. У цьому матеріалі Finance.ua продемонструє вам це на прикладах.

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро. Про це Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро. Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції проти фізичних і юридичних осіб з росії, Ірану та Китаю. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб із росії, Ірану та Китаю.

Чому працювати «в білу» стане економічно невигідно. Бізнес виступив проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про підвищення податків і пропонує владі для наповнення бюджету зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та реформуванні митниці. Про це Бізнес виступив проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про підвищення податків і пропонує владі для наповнення бюджету зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та реформуванні митниці. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

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В Україні з’явиться поштовий банк. До Верховної Ради України подали законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Смілянський До Верховної Ради України подали законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Смілянський розповів деталі законопроєкту.

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