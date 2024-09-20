Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек» — Finance.ua

Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек» Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»

За два тижні до програми «Національний кешбек» приєдналось більше 1,2 мільйона українців. Із них 638 тисяч активували картки для виплат через мобільний застосунок «Дія».

Як пише Мінекономіки, 177 тисяч українців вже бачать у Дії нарахований кешбек. Ця кількість збільшуватиметься у міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту.

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Про це повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«За покупки у перші дні вересня 177 тисячам українців вже нарахували 2,9 млн гривень кешбеку. Хтось бачить в Дії нарахування 5 грн, а дехто — 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки в вересні буде до 20 жовтня», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, за два тижні до «Національного кешбеку» долучилось понад 1,2 млн українців, з них — 638 000 активували у Дії картки для виплат. З тих, хто активував карту — 262 000 громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.

Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.

Як відрізнити товар з кешбеком

Низка торговельних мереж, зокрема Аврора, Епіцентр, Comfy, Копілка та Таврія В вже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з’являться на полицях мереж АТБ та Сільпо.

У міру проходження бета-тестування і налагодження обміну даними між ІТ системами програми і торговельних мереж позначення з’являтимуться на полицях інших магазинів, які долучились до програми.

Нагадаємо, за які товари українці найчастіше отримують кешбек:

шкарпетки — понад 1,26 тис. одиниць;

футболки — близько 390 одиниць;

корм для котів — понад 340 одиниць;

брюки — 340 одиниць;

зошити офісні — понад 325 одиниць;

витяжки кухонні — близько 300 одиниць;

костюми — 290 одиниць;

емаль — понад 250 одиниць;

шпалери — близько 250 товарів;

двері вхідні — понад 210 товарів.

Цей перелік підкреслює різноманітність продукції, яку українці можуть придбати для отримання грошової компенсації, від одягу до побутових товарів.

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