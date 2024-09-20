ПриватБанк розширив доставку карток ще на 5 країн — Finance.ua

ПриватБанк розширив доставку карток ще на 5 країн
За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою, до мапи доступних для доставки країн додали 8 нових країн.
Про це повідомили в банку.
Це країни: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція.
До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.
Як замовити
Замовити нову чи перевипустити діючу картку ПриватБанку дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24.
Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.
- Послуга доставки карток ПриватБанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.
- ПриватБанк вже доставив своїм клієнтам Новою Поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 тис. карток за кордон. На сьогодні кожна пʼята з перевипущених клієнтами карток замовляється із доставкою.
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