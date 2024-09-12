ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн

Кредит&Депозит
35
ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн
ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ПриватБанк підписали угоду про розподіл ризиків, яка надасть можливість видати кредити на €400 млн для підтримки бізнесу.
Підписання угоди відбулося 11 вересня у Лондоні, повідомила пресслужба ПриватБанку.
Договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфелю нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму €400 млн.
Читайте також
Ця угода включає кредитування:
  • з наданням грантової підтримки від міжнародних донорів — для кредитів на інвестиційні цілі;
  • проєктів із забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів; для ОСББ та приватних осіб;
  • для мікро, малих та середніх клієнтів;
  • проєктів, що підтримують жіночий бізнес, ветеранський бізнес, релокований бізнес та бізнес, який постраждав від воєнних дій.
ПриватБанк зможе збільшити підтримку українських компаній та розширити фінансування проєктів з виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії, зазначив ПриватБанк.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.