ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн — Finance.ua

ПриватБанк отримав від ЄБРР портфельні гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ПриватБанк підписали угоду про розподіл ризиків, яка надасть можливість видати кредити на €400 млн для підтримки бізнесу.
Підписання угоди відбулося 11 вересня у Лондоні, повідомила пресслужба ПриватБанку.
Договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфелю нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму €400 млн.
Ця угода включає кредитування:
- з наданням грантової підтримки від міжнародних донорів — для кредитів на інвестиційні цілі;
- проєктів із забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів; для ОСББ та приватних осіб;
- для мікро, малих та середніх клієнтів;
- проєктів, що підтримують жіночий бізнес, ветеранський бізнес, релокований бізнес та бізнес, який постраждав від воєнних дій.
ПриватБанк зможе збільшити підтримку українських компаній та розширити фінансування проєктів з виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії, зазначив ПриватБанк.
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