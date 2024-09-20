Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування — Finance.ua

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Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування

Особисті фінанси
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Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування
Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування
У серпні 2024 порівняно до липня Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) суттєво погіршився: з 0,13 до 0,08 (шкала від -1 до +1). При цьому значення ІВДА залишилось найнижчим для мікропідприємств та зменшувалось другий місяць поспіль.
Про це свідчать дані 28-го щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів серед 458 промислових підприємств у серпні 2024-го року.
У серпні українські підприємства повідомили про покращення очікувань у перспективі шести місяців та відсутність значних змін у очікуваннях на наступні два роки. Разом з тим спостерігалось значне падіння темпів відновлення виробництва.
Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування

Завантаженість бізнесу

Разом з тим частка підприємств, що працюють на 100% потужності, в серпні у порівнянні з липнем суттєво не змінилась (10% vs 11%). Тоді як частка підприємств, що працюють із завантаженістю до чверті потужності, виросла в 4 рази: із 4% до 15%.
«По показнику завантаженості бізнес фактично можна поділити на дві категорії. Перша — ті, що працюють на повну або майже повну потужність. Вони демонструють у наших опитуваннях певну сталість: частка таких компаній другий місяць майже не змінюється. Друга категорія — ті, хто завантажені значно менше. Серед них минулого місяця з’явилось багато компаній, що почали працювати на менш ніж чверть потужності», — розповіла виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Водночас частка компаній, які не можуть передбачити фінансово-економічну ситуацію на підприємстві на наступні півроку, дещо зменшилась з 28% в липні до 21,2% в серпні. Проте частка компаній, які не можуть передбачити, що буде з діяльністю підприємства у наступні 2 роки, залишається стабільною з травня 2024-го — на рівні близько 30%.

Що заважає функціонувати бізнесу

У серпні певних змін зазнав рейтинг перешкод для діяльності бізнесу. Проблеми з електропостачанням залишаються на першому місці третій місяць поспіль, щоправда частка респондентів, які зазначали у серпні це як проблему, знизилась до 65% проти 78%.
Основні проблеми бізнесу під час війни: результати опитування
Також суттєво збільшилась частка тих, хто повідомляв про брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду працівників: з 47% до 63%. Ця проблема посіла друге місце серед інших перешкод для ведення бізнесу. «Різниця між першою та другою перешкодами для бізнесу — лише 2 відсоткових пункти. Тобто якби не проблеми з електрикою, дефіцит кадрів став би проблемою № 1 для бізнесу», — зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.
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На третьому місці в рейтингу перешкода «небезпечно працювати». Показник цієї перешкоди зменшився з 58% у липні до 46% в серпні.
«Цьому є кілька пояснень. Частина громадян та бізнесів могли вже встигнути підлаштуватися під новий ритм роботи. А по-друге, в другій половині серпня ситуація з електропостачанням була вже кращою, ніж в липні», — пояснив Євген Ангел.
Щодо дій Уряду, то частка негативних оцінок істотно зросла: із 21% до 31%. За останній рік це найвищий показник. Ба більше, 72% респондентів негативно оцінюють ініціативу уряду щодо підвищення податків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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