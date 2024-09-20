Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з росії, Ірану та Китаю — Finance.ua

Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з росії, Ірану та Китаю Сьогодні 12:45

Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з росії, Ірану та Китаю

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб із росії, Ірану та Китаю.

Відповідні укази № 638 і № 639 від 19 вересня оприлюднено на сайті Офіса Президента.

Зокрема, указом № 638/2024 обмеження запроваджено проти шістьох громадян рф, Ірану та КНР терміном на десять років, а також проти 40 юридичних осіб рф, Ірану та КНР на такий самий період.

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Водночас указ № 639/2024 запроваджує санкції проти двох підприємств, зокрема російського ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк», і Федерального казенного підприємства «Казанський державний казенний пороховий завод».

Як повідомлялося, у серпні президент Володимир Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ватажка терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна, а також проросійських медіа-діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія.

Нагадаємо, у ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти росії. Новий напрямок санкційної діяльності ЄС — вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

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