Компанії-лідери у сфері транспорту і пошти (інфографіка) — Finance.ua

Компанії-лідери у сфері транспорту і пошти (інфографіка) Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Компанії-лідери у сфері транспорту і пошти (інфографіка)

219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти, за даними Індексу Опендатабота 2024. З десятки лідерів половина підприємств належить державі.

Про це пише Опендатабот.

Найбільший прибуток отримала Укртранснафта, а найбільші збитки — Укрпошта.

Найбільший прибуток серед усіх компаній отримала Укртранснафта: 19,67 млрд грн. Це у 4 рази більше у порівнянні з 2022 роком. Дохід компанії склав 10,96 млрд грн (+22%).

Державний оператор газотранспортної системи України отримав прибуток — 11,11 млрд грн. Водночас дохід бізнесу зменшився на 22% — до 36,03 млрд грн.

У минулому Індексі Укртрансгаз фігурував із 5,45 млрд грн збитків. За рік ситуація покращилася, й компанія змогла вийти у плюс та заробити 143 млн грн.

Укрпошта стала єдиною державною компанією, яка отримала збитки торік. Її збитки зменшилися у 1,6 разів за рік, але все одно втрати сягли 796 млн грн. Відповідно дохід компанії зріс на 12% — до 11,58 млрд грн.

Приватна Нова Пошта посіла друге місце у рейтингу за доходом з показником у 36,47 млрд грн. Її чистий прибуток зріс майже у 2 рази: до 3,97 млрд грн.

Також до рейтингу потрапили 2 компанії, що входять до холдингу Олександра Радавського — Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство. Обидві компанії збільшили свій виторг на 31% та 9% відповідно. Попри це за підсумками року обидва бізнеси стали збитковими: −16,6 млн грн та −174,5 млн грн відповідно.

Також до ТОП-10 потрапили:

Лемтранс, яка входить до групи СКМ Ріната Ахметова — з доходом 7,14 млрд грн (-17%);

Логістик юніон, яка входить до корпорації АТБ — з доходом 6,5 млрд грн (+20%).

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