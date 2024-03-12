День фінансів: «клуб білого бізнесу», моделі економічного бронювання, правила вивезення валюти за кордон — Finance.ua

День фінансів: «клуб білого бізнесу», моделі економічного бронювання, правила вивезення валюти за кордон
Вівторок, 12 березня. Кому з підприємців обіцяють переваги, та скільки українців вимушені брати кредити, щоб дотягнути до зарплати.
«Клуб білого бізнесу». У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату розробили проєкт закону про «клуб білого бізнесу». Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.
Додамо, що за даними ЄБА, загальна сума збитків українських компаній через блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні склала 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.
Зміни в Кабміні. Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в Кабінеті Міністрів найближчим часом. За його словами, деякі кроки відбудуться найближчим часом, але в більшості своїй вони направлені на акумуляцію додаткових грошей, додаткового ресурсу.
Економічне бронювання. У Раді запропонували 2 моделі економічного бронювання. Перша — це раніше озвучена модель «про 35 тисяч гривень зарплати». Над другою ведеться робота і вона полягає у сплаті додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.
Обмеження для ухилянтів у новому законопроєкті. Профільний парламентський комітет проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.
До речі, за словами Зеленського, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.
Бюджетний запит США. Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд — на протидію рф. У США сподіваються, що ці коши разом із додатковим фінансуванням допоможуть відновити економіку України.
Що буде з курсом долара. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар. Населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.
Вивезення валюти за кордон. Українці, які перетинають державний кордон, зобов’язані декларувати валюту та цінності. За порушення митних правил відповідальність різна і залежить від його серйозності та законодавства для кожної конкретної держави.
«Дотягнути» до зарплати. Експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв’язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити. 7% опитаних українців зізналися, що беруть мікрокредити під величезні відсотки для того, щоб вирішити нагальні матеріальні проблеми та дожити до наступної зарплати.
А ось де люди не так часто задумуються, як же ж дожити до зарплати, то це в скандинавських країнах. Принаймні так кажуть рейтинги найщасливіших країн світу. Фінляндія вже багато років займає перше місце. За нею у трійці лідерів — Данія та Ісландія, а Швеція і Норвегія займають 6 та 7 місце. У чому ж секрет щастя нордичних країн — дізнавайтесь в новому відео на нашому YouTube-каналі:
Українці повертають гроші в банки. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.
Відповідальність за обхід санкцій ЄС. Депутати Європарламенту схвалили директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Завдяки такому рішенню буде запроваджено загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них. Також Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв’язку із виплатою Угорщини 10,2 млрд євро.
Вартість КАСКО. Страхування КАСКО — це надійний спосіб захисту вашого автомобіля від непередбачених ситуацій. Визначення вартості поліса залежить від багатьох факторів. У новій статті Finance.ua розповідає, як саме розраховуються тарифи КАСКО та що впливає на кінцеву ціну страховки:
Як розраховується ціна на КАСКО? 🚗
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