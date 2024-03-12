День фінансів: «клуб білого бізнесу», моделі економічного бронювання, правила вивезення валюти за кордон — Finance.ua

День фінансів: «клуб білого бізнесу», моделі економічного бронювання, правила вивезення валюти за кордон Сьогодні 17:50

Вівторок, 12 березня. Кому з підприємців обіцяють переваги, та скільки українців вимушені брати кредити, щоб дотягнути до зарплати.

«Клуб білого бізнесу». У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату У Верховній Раді задля покращення бізнес-клімату розробили проєкт закону про «клуб білого бізнесу». Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

сума збитків українських компаній через блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні склала 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому. Додамо, що за даними ЄБА, загальначерез блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні склала 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.

Зміни в Кабміні. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в Кабінеті Міністрів найближчим часом. За його словами, деякі кроки відбудуться найближчим часом, але в більшості своїй вони направлені на акумуляцію додаткових грошей, додаткового ресурсу.

Економічне бронювання. У Раді У Раді запропонували 2 моделі економічного бронювання. Перша — це раніше озвучена модель «про 35 тисяч гривень зарплати». Над другою ведеться робота і вона полягає у сплаті додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.

Обмеження для ухилянтів у новому законопроєкті. Профільний парламентський комітет Профільний парламентський комітет проголосував за виключення з тексту документа пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою.

мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась. До речі, за словами Зеленського,жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

Бюджетний запит США. Білий дім Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд — на протидію рф. У США сподіваються, що ці коши разом із додатковим фінансуванням допоможуть відновити економіку України.

Що буде з курсом долара. Фінансові аналітики у березні 2024 року Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар. Населення України в лютому очікувало на курс 39,84 грн/долар, а банкіри в січні прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.

Вивезення валюти за кордон. Українці, які перетинають державний кордон, зобов’язані декларувати валюту та цінності. За порушення митних правил Українці, які перетинають державний кордон, зобов’язані декларувати валюту та цінності. За порушення митних правил відповідальність різна і залежить від його серйозності та законодавства для кожної конкретної держави.

«Дотягнути» до зарплати. Експерти Експерти стверджують , що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв’язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити. 7% опитаних українців зізналися, що беруть мікрокредити під величезні відсотки для того, щоб вирішити нагальні матеріальні проблеми та дожити до наступної зарплати.

А ось де люди не так часто задумуються, як же ж дожити до зарплати, то це в скандинавських країнах. Принаймні так кажуть рейтинги найщасливіших країн світу. Фінляндія вже багато років займає перше місце. За нею у трійці лідерів — Данія та Ісландія, а Швеція і Норвегія займають 6 та 7 місце. У чому ж секрет щастя нордичних країн — дізнавайтесь в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Українці повертають гроші в банки. За За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

Відповідальність за обхід санкцій ЄС. Депутати Європарламенту Депутати Європарламенту схвалили директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. Завдяки такому рішенню буде запроваджено загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них. Також Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв’язку із виплатою Угорщини 10,2 млрд євро.

Вартість КАСКО. Страхування КАСКО — це надійний спосіб захисту вашого автомобіля від непередбачених ситуацій. Визначення вартості поліса залежить від багатьох факторів. У новій статті Finance.ua розповідає, як саме розраховуються тарифи КАСКО та що впливає на кінцеву ціну страховки:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.