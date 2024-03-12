Зеленський анонсував зміни в Кабміні найближчим часом — Finance.ua
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Зеленський анонсував зміни в Кабміні найближчим часом

Казна та Політика
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Зеленський анонсував зміни в Кабміні найближчим часом
Зеленський анонсував зміни в Кабміні найближчим часом
Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в Кабінеті Міністрів найближчим часом.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde на запитання про оновлення команди.
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«Що стосується економічного напрямку — це Кабінет Міністрів перед усім, деякі кроки відбудуться найближчим часом, але в більшості своїй вони направлені на акумуляцію додаткових грошей, додаткового ресурсу», — сказав він.
Зеленський наголосив, що державний бюджет України — це бюджет воюючої країни, і перед усім його пріоритетами є військові потреби і захист цивільного населення.
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«І тому, якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій, а навіть міністерств, то ми будемо це робити», — додав він.
Зараз в Україні налічується 19 міністерств.

Довідка Finance.ua:

  • 25 лютого під час пресконференції Зеленський припустив скорочення міністрів та міністерств при дефіциті коштів;
  • 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції заявив про намір уряду скоротити кількість міністерств на третину, але потім він зазначив, що вважає, що кількість міністерств та відповідно міністрів має бути 15−16.
За матеріалами:
Українські Новини
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