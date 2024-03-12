Європейський парламент підтримав кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС — Finance.ua

Європейський парламент підтримав кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС Сьогодні 17:08

Європейський парламент підтримав кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС

Європарламент ухвалив директиву (регуляторний документ ЄС. — Ред.) про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС. В документі описується загальне визначення і мінімальні покарання за порушення.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Як повідомляється, документ підтримали 543 депутати, проти виступили 45, ще 27 утрималися.

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Новий документ встановлює єдині визначення порушень санкцій, включно з відмовою від заморожування коштів, недотриманням заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї, переказом коштів особам, які перебувають під санкціями, або веденням бізнесу з державними підприємствами країн, що перебувають під обмеженнями.

Як зазначається, надання фінансових або юридичних консультаційних послуг на порушення санкцій також вважатиметься злочином, який несе за собою покарання.

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У тексті документа також дається визначення поняття «обхід санкцій». Як приклад євродепутати наводять приховування або переказ коштів, які мають бути заморожені. Документ уточнює, що гуманітарна допомога або підтримка основних потреб людини не повинні вважатися порушенням санкцій.

«Директива гарантує, що покарання за порушення та обхід санкцій матиме стримувальний характер, оскільки в усіх державах-членах ЄС їх вважають кримінальними злочинами, які передбачають тюремне ув’язнення строком до п’яти років. Коли компанії порушують або обходять санкції, судді повинні мати можливість призначати стримувальні штрафи, хоча держави-члени можуть обирати, чи може суддя призначити максимальний штраф на основі світового річного обороту компанії або на основі абсолютних максимальних сум», — йдеться у документі.

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Як зазначається, новий закон надасть суддям широкий вибір засобів для покарання порушників. Крім умисних порушень, торгівля зброєю або товарами подвійного призначення буде також криміналізована у випадках серйозної недбалості.

Тепер закон повинна схвалити Європейська рада. Він набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, після чого у країн-членів буде один рік на те, щоб перенести його в національне законодавство.

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