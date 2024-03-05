Байден ще на рік продовжив санкції проти рф, запроваджені через війну в Україні — Finance.ua

Байден ще на рік продовжив санкції проти рф, запроваджені через війну в Україні Сьогодні 11:13 — Світ

Байден ще на рік продовжив санкції проти рф, запроваджені через війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ще на один рік продовжив дію надзвичайного стану, запровадженого ще в 2014 році, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти рф.

Про це свідчить указ американського президента, опублікований на сайті Білого дому.

Примітно, що надзвичайний стан у зв’язку з російською агресією проти України було запроваджено ще 6 березня 2014 року ще тодішнім президентом США Бараком Обамою, після чого його кілька разів продовжували.

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Додаткові санкції проти рф були запроваджені також у грудні 2014 року та вересні 2018 року.

«Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. З цієї причини надзвичайний стан (…) має залишатися чинним після 6 березня 2024 року», — йдеться в указі.

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Раніше Байден заявляв , що Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 осіб через агресію росії. Він уточнив, що санкції стосуватимуться причетних до ув’язнення Навального, а також російського фінансового сектора, оборонно-промислового комплексу, мереж закупівель та тих, хто бере участь у обході санкцій.

росія — світовий рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних. $400 млрд — загальні втрати ворога внаслідок їх дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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