США ввели санкції проти розробника шпигунського програмного забезпечення — Finance.ua
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США ввели санкції проти розробника шпигунського програмного забезпечення

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Міністерство фінансів США заборонило діяльність виробника шпигунського програмного забезпечення, яке використовується для стеження за урядовцями, журналістами та активістами, запровадивши, як йдеться у повідомленні уряду, «перші у своєму роді» санкції проти продавців комерційного шпигунського програмного забезпечення.
Як пише The Hill, обмеження введені проти грецького виробника шпигунського програмного забезпечення Intellexa та керівництва компанії після того, як стало відомо про їх наміри націлити зусилля на американських чиновників.
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«Сьогоднішні дії є відчутним кроком вперед у протидії зловживанню комерційними інструментами спостереження, які дедалі більше становлять загрозу безпеці Сполучених Штатів і наших громадян», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.
Санкції стосуються двох фізичних і п’ятьох юридичних осіб, пов’язаних з Intellexa, через їхню роль у розробці, експлуатації та поширенні комерційних шпигунських технологій, які використовуються для стеження за політичними експертами, репортерами, правозахисниками і державними службовцями.
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Це перший випадок, коли США застосували санкції проти комерційної компанії, що займається розробкою шпигунського програмного забезпечення. Ця технологія стала об'єктом підвищеної уваги через її здатність збирати дані, списки контактів і записи без відома власника телефону.
Санкції забороняють американським фірмам і резидентам вести бізнес з компаніями та фізичними особами, включеними до списку, в тому числі із засновником Intellexa Талом Джонатаном Діліаном і Сарою Олександрою Фейсал Хаму, однією з керівників консорціуму.
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Програмне забезпечення Predator консорціуму Intellexa було продане урядам багатьох країн світу. Згідно з документами, опублікованими Amnesty International у 2022 році, за своє програмне забезпечення вони стягують з клієнтів мільйони доларів.
Торік президент Байден заборонив використання комерційного шпигунського програмного забезпечення у федеральному уряді.
«Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на створенні чітких запобіжників для відповідального розвитку та використання цих технологій, а також на забезпеченні захисту прав людини та громадянських свобод людей у всьому світі», — наголосив Нельсон.
За матеріалами:
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