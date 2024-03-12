Вивезення валюти за кордон: за яку суму чекає штраф у 2024 році — Finance.ua

Вивезення валюти за кордон: за яку суму чекає штраф у 2024 році Сьогодні 08:01 — Валюта

Вивезення валюти за кордон: за яку суму чекає штраф у 2024 році

Українці, які перетинають державний кордон, зобов’язані декларувати валюту та цінності.

Про це розповідають Новини.Live.

Згідно з митними правилами, без декларування дозволяється перевозити через держкордон готівку в сумі, що не перевищує 10 тис. євро. Це правило поширюється як на українців, так і на іноземців.

Читайте також: Як переказати гроші з Польщі в Україну в 2024 році

При цьому декларуванню підлягають не тільки готівка, а також банківські метали. Зазвичай суму готівки та металів в іноземній валюті перераховують в євро за курсом Нацбанку, що діє на день перетину кордону.

Також громадяни-резиденти, які вивозять чи відправляють за кордон валютні цінності загальною сумою, що перевищує дозволену, мусять подати до декларації деякі документи.

Документи, необхідні для декларування валюти

Для декларування готівки при перетині кордону вам знадобляться:

паспорт;

документи, що підтверджують походження валюти: довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку;

договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;

документи, що можуть підтвердити законність походження грошей.

Суму готівки, що перевищує ліміт, потрібно обов’язково задекларувати під час митного контролю. Для цього треба вказати всі необхідні дані про суму грошей, яка вивозиться. До декларації треба додати документи, які вказують джерела їх походження та підтверджують легальність.

Покарання за незадекларовані валюту та цінності

За порушення митних правил відповідальність різна і залежить від його серйозності та законодавства для кожної конкретної держави. Зокрема може чекати наступне:

штраф у розмірі 20% від суми, що більша за норму у випадку неправильної декларації, та 100% — за ухиляння від декларування;

конфіскація грошей або інших предметів, які були неправомірно ввезені чи вивезені через держкордон;

кримінальна відповідальність у вигляді арешту, судового переслідування та покарання;

заборона на виїзд у разі серйозного порушення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.