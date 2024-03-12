Майже $2 мільярди на протидію рф і підтримку України — у США оголосили бюджетний запит на 2025 рік Сьогодні 10:15 — Світ

Майже $2 мільярди на протидію рф і підтримку України — у США оголосили бюджетний запит на 2025 рік

Адміністрація США оголосила бюджетний запит на 2025 фінансовий рік, який передбачає $1,5 млрд на протидію агресії рф, близько пів мільярда на підтримку України — крім масштабного пакета, який перебуває в Конгресі США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

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«У бюджетному запиті президента на 2025 фінансовий рік передбачено $1,5 мільярда доларів на протидію агресії кремля. Передбачені для України $482 мільйони, разом із додатковим запитом у сфері нацбезпеки, допоможуть економічному відновленню України, посилять її стійкість і здатність захищатися від повномасштабного вторгнення рф та забезпечать прогрес реформ, необхідних для вступу в ЄС», — зауважили в Держдепі.

При цьому уточнюється, що $482 млн включають допомогу у сферах економіки, безпеки, охорони здоров’я та інших напрямах.

Зокрема, $250 млн виділятиметься на підтримку економіки та розвитку реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів. Це також включає програми для стимулювання економічного зростання, зміцнення енергобезпеки, підтримки євроінтеграції України, відновлення критично важливих послуг.

Близько $95 млн передбачені на допомогу в секторі безпеки. На програми охорони здоров’я виділяється $71 мільйон. Ще $66 млн зарезервовані на інші види допомоги у сфері безпеки, такі як підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік передбачає виділення коштів для України, не пов’язане із запитом на додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який перебуває на розгляді Конгресу США.

У частині проєкту державного бюджету — 2025 щодо протидії агресії рф передбачено виділення $999 млн для Європи, Євразії та Центральної Азії. Це має на меті посилити стійкість союзників і партнерів, просувати демократичні реформи, протидіяти дезінформації рф, покращити доступ громадян до неупереджених ЗМІ. Крім того, кошти підуть на зміцнення енергетичної та кібербезпеки, стабілізацію економіки постраждалих від конфлікту регіонів.

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Окремо проєкт бюджету містить понад $204 млн для зовнішнього військового фінансування. Це включає $150 млн для Європейського та Євразійського регіонального операційного підрозділу, $9,75 млн для кожної з країн Балтії (Естонія, Латвія та Литва) і $25,0 млн для Грузії. Ці програми нарощуватимуть спроможність членів Альянсу та партнерів захищатися від загарбницької війни путіна в регіоні та допомагати членам Альянсу заповнювати матеріали та засоби, надані Україні.

Інша частина пакета призначатиметься для підтримки Молдови, Грузії, сприяння демократичним зусиллям народу білорусі, розбудови демократичної стійкості Вірменії, підтримки країн Західних Балкан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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