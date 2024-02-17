Позитивне рішення Конгресу США щодо допомоги Україні є життєво важливим — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Позитивне рішення Конгресу США щодо допомоги Україні є життєво важливим — Зеленський

Світ
84
Позитивне рішення Конгресу США щодо допомоги Україні є життєво важливим — Зеленський
Позитивне рішення Конгресу США щодо допомоги Україні є життєво важливим — Зеленський, Фото: 24tv.ua
Україна не розглядає альтернативи та розраховує на позитивне рішення Конгресу США щодо фінансування, адже цей законопроєкт є вкрай необхідним.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з віцепрезиденткою США Камалою Харріс.
Читайте також
«Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, бо розраховуємо, що США залишаться нашим стратегічним партнером», — заявив президент.
«Чи цей пакет шлях до перемоги? Ні. Цього не достатньо. Шлях до перемоги це люди, моральний дух воїнів, пакети підтримки, санкції. Це велика союзницька робота. І не раз на квартал, а робота щоденна. Але цей пакет — це точно шлях вперед», — зауважив президент.
Читайте також
Камала Харріс додала, що у США є лише один план — план А, який полягає в тому, аби підтримувати Україну усім, що їй необхідне.
«Я впевнена, що якщо Палата представників поставить на голосування пакет допомоги, він буде проголосований», — додала віцепрезидент США.
Зеленський зазначив, що наразі Україна зосередиться над роботою з Конгресом США, а після цього перейдуть до гарантій безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.