Позитивне рішення Конгресу США щодо допомоги Україні є життєво важливим — Зеленський
Україна не розглядає альтернативи та розраховує на позитивне рішення Конгресу США щодо фінансування, адже цей законопроєкт є вкрай необхідним.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з віцепрезиденткою США Камалою Харріс.
«Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, бо розраховуємо, що США залишаться нашим стратегічним партнером», — заявив президент.
«Чи цей пакет шлях до перемоги? Ні. Цього не достатньо. Шлях до перемоги це люди, моральний дух воїнів, пакети підтримки, санкції. Це велика союзницька робота. І не раз на квартал, а робота щоденна. Але цей пакет — це точно шлях вперед», — зауважив президент.
Камала Харріс додала, що у США є лише один план — план А, який полягає в тому, аби підтримувати Україну усім, що їй необхідне.
«Я впевнена, що якщо Палата представників поставить на голосування пакет допомоги, він буде проголосований», — додала віцепрезидент США.
Зеленський зазначив, що наразі Україна зосередиться над роботою з Конгресом США, а після цього перейдуть до гарантій безпеки.
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