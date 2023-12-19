День фінансів: Кабмін дав прогноз щодо зарплат, Пентагон повідомив про закінчення грошей для України, в «Дії» презентували нові послуги — Finance.ua

День фінансів: Кабмін дав прогноз щодо зарплат, Пентагон повідомив про закінчення грошей для України, в «Дії» презентували нові послуги Сьогодні 17:50

Вівторок, 19 грудня. Сьогодні на честь 4-річчя роботи порталу держпослуг «Дія» відбувся Diia Summit 2023. Розповідаємо, які оновлення презентували:

Новий дизайн застосунку. «Дія» «Дія» отримала новий дизайн та низку нових функцій, серед яких персоналізований розділ для кожного українця.

Купівля та продаж авто. В ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг «Дія» В ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг «Дія» буде запущено послугу купівлі та продажу авто. Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Послуга для бізнесу єПідприємець. Українці Українці зможуть отримати сервіси, необхідні для ведення бізнесу, за однією заявою. Послуга єПідприємець схожа на єМалятко. Коли народжується дитина, то можна відразу до 10 послуг отримати за однією заявою, тому щось схоже буде у напрямку єПідприємець.

Обмін житлового сертифіката на житло. На порталі На порталі запустили обмін житлового сертифіката на житло. Цей тиждень — стартовий, далі послуга буде масштабуватись.

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб. Міністерство цифрової трансформації Міністерство цифрової трансформації готує до запуску у 2024 році нові сервіси — єРезидентство, єНотаріат, єШлюб, розмитнення авто. А також продовжить розвивати новий проєкт — застосунок «Мрія».

$150 мільйонів на цифрову трансформацію. Сполучені Штати Сполучені Штати виділять 150 млн доларів упродовж п’яти років на подальшу цифрову трансформацію України.

70 нових сервісів від початку війни. Від початку повномасштабної війни на Єдиному порталі державних послуг «Дія» Від початку повномасштабної війни на Єдиному порталі державних послуг «Дія» запущено 70 нових сервісів. На сьогодні щорічний економічний та антикорупційний ефект цифровізації становить 34 млрд грн.

Про інші новини вівторка:

Гроші для України. Пентагон Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня. Це вперше, коли головне оборонне відомство США назвало конкретну дату вичерпання коштів. Міністерство оборони США витратить свої останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання і 30 грудня його рахунки будуть порожніми.

«Поки все йде за песимістичним сценарієм». Як Як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, обсяги фінансової допомоги та терміни її надходження поки невідомі, це посилює очікування девальвації гривні. Однак на поточному тижні ситуація з курсом на готівковому ринку залишиться відносно стабільною, у коридорі 37,7−37,8 грн/долар, хоча висхідний тренд збережеться.

За словами в.о. виконавчого директора НАБУ Дмитра Глінського, НБУ та Мінфін спільно працюють над тим, аби не допустити девальвації гривні.

Прогноз Кабміну щодо зарплат до 2026 року. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривні в 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році. Рівень безробіття населення у віці 15−70 років прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку, у 2025 році - 17,7%, у 2026 році - 15%.

Дефіцит кадрів. Результати опитування Work.ua Результати опитування Work.ua показують , що 41% компаній не планують суттєвих змін у 2024 році. Натомість 55% опитаних планують збільшити кількість співробітників. Лише 4% опитаних прогнозують скорочення штату наступного року.

Санкції проти рф. Вчора ми Вчора ми повідомляли , що Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти рф. Сьогодні стало відомо , що Україна та керівництво Євросоюзу вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти росії. Водночас у кремлі заявили , що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів.

Фінальний поштовий блок 2023 року. Напередодні Різдва «Укрпошта» Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг завершальний поштовий випуск 2023 року — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі». Тираж поштового блоку — 140 000 примірників. Вартість — 128.00 грн.

Відправлення банківських карток за кордон. Деякі українські банки запустили доставку своїх карток до країн Європи через «Нову пошту». Finance.ua поцікавився, що необхідно, щоб отримати за кордоном картку того чи іншого банку, і скільки це коштує: Деякі українські банки запустили доставку своїх карток до країн Європи через «Нову пошту». Finance.ua поцікавився, що необхідно, щоб отримати за кордоном картку того чи іншого банку, і скільки це коштує:

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