День фінансів: гранти для бізнесу, середня зарплата українців, тарифи на газ Сьогодні 17:35

Четвер, 2 липня. КМДА повідомила адреси штабів для допомоги постраждалим від ракетного обстрілу. А міністр економіки розповів, як за рік змінилася кількість заброньованих працівників.

Середня зарплата українців

Про це У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.Про це повідомила Державна служба статистики.

Також зросли зарплати в держсекторі: де зафіксовано найбільший приріст. При цьому працівникам апаратів судів також підвищать зарплати.

Яку допомогу та гранти може отримати бізнес

Український бізнес, який постраждав від російських обстрілів, може скористатися кількома державними програмами підтримки. Вони передбачають фінансування відновлення підприємств, компенсацію частини витрат на оплату праці та гранти для розвитку власної справи.

За перші два квартали чистий приріст Також українці активніше відкривають бізнес.За перші два квартали чистий приріст становив 39 214 ФОПів, а кількість закриттів скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком.

Які податки найбільше наповнюють казну

До загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2026 року надійшло 717,7 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або 10,9%.

Тарифи на газ у липні

На українському ринку зараз працює 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи, ще 4 — як річні, так і місячні змінні. Річні пропозиції традиційно не змінилися . Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб.

Умови для отримання соцвиплат в Німеччині

З 1 липня в Німеччині набули чинності нові правила надання соціальної підтримки для безробітних. Вони стосуються як громадян країни, так і українських біженців, які отримують відповідні виплати. Також ми пишемо, як перевірити майбутні виплати пенсій в Польщі.

Водночас в Україні запускають платформу для повернення молоді.

10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»

В 2016—2025 роках «Укрпошта» зазнала збитків (чистий фінансовий результат після оподаткування) на суму 2,768 млрд гривень. Деталі дивіться в інфографіці.

Сьогодні Finance.ua порівняв реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року. Про це детально пишемо у статті:

Рейтинг мікрофінансових організацій України (2 кв. 2026)

Ми порівняли 62 компанії та визначили, у кого цей процес організований краще, ніж у інших.

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