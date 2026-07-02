717 млрд грн за пів року: які податки найбільше наповнюють казну
Які податки принесли найбільше коштів у бюджет
- податок на доходи фізичних осіб — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);
- податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
- ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);
- акцизний податок із вироблених в Україні товарів — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);
- рентна плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).
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