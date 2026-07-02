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717 млрд грн за пів року: які податки найбільше наповнюють казну

Казна та Політика
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Український прапор і монети
Український прапор і монети
До загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2026 року надійшло 717,7 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або 10,9%.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Які податки принесли найбільше коштів у бюджет

Найбільшими джерелами наповнення бюджету стали:
  • податок на доходи фізичних осіб — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн);
  • податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);
  • ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування — 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);
  • акцизний податок із вироблених в Україні товарів — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);
  • рентна плата — 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).
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Лише у червні до загального фонду держбюджету надійшло 133,0 млрд грн, що на 6,5 млрд грн, або 5,1%, більше, ніж у червні минулого року.
Голова Державної податкової служби Леся Карнаух зазначила, що, попри війну, руйнування підприємств, пошкодження енергетичної інфраструктури та складну логістику, український бізнес продовжує працювати й виконувати свої податкові зобов’язання, забезпечуючи фінансову стійкість держави.
Раніше ми писали, що у різних країнах світу частка податків в економіці суттєво відрізняється — від менш ніж п’ятої частини ВВП до майже половини.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
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