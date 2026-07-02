Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі Сьогодні 12:36 — Казна та Політика Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування додаткових коефіцієнтів до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які працюють в умовах підвищеного навантаження. Відповідно до рішення, передбачено такі коефіцієнти підвищення: 1,2 — у разі перевищення навантаження більш ніж на 50%; 1,3 — у разі перевищення понад 100%; 1,4 — у разі перевищення понад 200%. Перелік судів, на які поширюватиметься дія постанови, щоквартально затверджуватиме Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Зазначені норми діятимуть тимчасово — на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його припинення. Водночас у судовій системі зазначають, що ухвалене рішення не вирішує комплексно питання оплати праці працівників апаратів судів, однак є важливим кроком у напрямку її поступового підвищення. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Казна та Політика / Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі