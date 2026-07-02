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Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі

Казна та Політика
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Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі
Працівникам апаратів судів підвищать зарплати — деталі
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування додаткових коефіцієнтів до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які працюють в умовах підвищеного навантаження.
Відповідно до рішення, передбачено такі коефіцієнти підвищення:
  • 1,2 — у разі перевищення навантаження більш ніж на 50%;
  • 1,3 — у разі перевищення понад 100%;
  • 1,4 — у разі перевищення понад 200%.
Перелік судів, на які поширюватиметься дія постанови, щоквартально затверджуватиме Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
Зазначені норми діятимуть тимчасово — на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його припинення.
Водночас у судовій системі зазначають, що ухвалене рішення не вирішує комплексно питання оплати праці працівників апаратів судів, однак є важливим кроком у напрямку її поступового підвищення.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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