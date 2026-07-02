Зарплати в держсекторі зросли: де зафіксовано найбільший приріст

У травні 2026 року порівняно з травнем 2025 року середня заробітна плата збільшилася в усіх категоріях державних органів.
Найбільше зростання зафіксовано в обласних державних та військових адміністраціях — на 31,3%.
В органах судової влади середня зарплата зросла на 9,6%, в апаратах державних органів центрального рівня — на 4,1%, а в територіальних органах центральних органів виконавчої влади обласного рівня — на 6,3%.
Держоргани з найвищими середніми зарплатами
Серед державних органів центрального рівня найвищі показники середньої заробітної плати у травні 2026 року зафіксовано в таких установах:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 104,4 тис. грн;
Рахункова палата — 97,6 тис. грн;
Антимонопольний комітет України — 93,6 тис. грн;
Апарат Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;
Національне агентство з питань запобігання корупції — 83,5 тис. грн.
У Міністерстві фінансів нагадали, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав, що в травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн. Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.