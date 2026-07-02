Зарплати в держсекторі зросли: де зафіксовано найбільший приріст Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Найбільше зростання зафіксовано в обласних державних та військових адміністраціях

У травні 2026 року порівняно з травнем 2025 року середня заробітна плата зросла в усіх категоріях державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Чисельність працівників держорганів

У травні 2026 року фактична чисельність працівників державних органів становила 165,9 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

108,7 тис. осіб працювали в державних органах центрального рівня разом із територіальними органами;

23,2 тис. осіб у місцевих державних та військових адміністраціях;

34,1 тис. осіб в органах судової влади.

Зарплати

У травні 2026 року порівняно з травнем 2025 року середня заробітна плата збільшилася в усіх категоріях державних органів.

Найбільше зростання зафіксовано в обласних державних та військових адміністраціях — на 31,3%.

В органах судової влади середня зарплата зросла на 9,6%, в апаратах державних органів центрального рівня — на 4,1%, а в територіальних органах центральних органів виконавчої влади обласного рівня — на 6,3%.

Держоргани з найвищими середніми зарплатами

Серед державних органів центрального рівня найвищі показники середньої заробітної плати у травні 2026 року зафіксовано в таких установах:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 104,4 тис. грн;

Рахункова палата — 97,6 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 93,6 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції — 83,5 тис. грн.

У Міністерстві фінансів нагадали, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав , що в травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн. Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.

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