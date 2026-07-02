Яку допомогу та гранти може отримати бізнес, що постраждав від обстрілів Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Бізнес, що постраждав внаслідок атаки рф на Київ 2 липня 2026 року, t.me

Український бізнес, який постраждав від російських обстрілів, може скористатися кількома державними програмами підтримки. Вони передбачають фінансування відновлення підприємств, компенсацію частини витрат на оплату праці та гранти для розвитку власної справи.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Яку допомогу можуть отримати підприємства

Для малих і середніх підприємств, які зазнали пошкоджень через російські обстріли, діє програма грантової підтримки на відновлення виробничих потужностей. Максимальна сума фінансування становить до 16 млн грн.

За умовами програми підприємство має профінансувати 20% вартості проєкту, тоді як решту 80% покриває держава. Підтримка надається в межах політики «Зроблено в Україні» для підприємств переробної промисловості. Детальніше можна дізнатися за посиланням

Від початку 2026 року вже схвалено 74 заявки на загальну суму майже 400 млн грн.

програма «Точка опори». Вона передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та єдиного соціального внеску за працівників, які перебувають у простої або з якими тимчасово призупинено дію трудових договорів через пошкодження чи знищення майна. Більше інформації про цю програму — Також для підприємств, які постраждали після 1 січня 2026 року, діє. Вона передбачаєроботодавцям частини заробітної плати та єдиного соціального внеску за працівників, які перебувають у простої або з якими тимчасово призупинено дію трудових договорів через пошкодження чи знищення майна. Більше інформації про цю програму — тут

Окрім програм відновлення, підприємці можуть скористатися й іншими державними грантами для розвитку або перезапуску своєї діяльності.

Зокрема, доступні:

Ці програми можуть допомогти підприємствам відновити роботу, створити нові робочі місця або розширити виробництво після наслідків війни.

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