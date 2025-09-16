День фінансів: головні цифри держбюджету-2026, повернення українських біженців, сценарії розвитку економіки України Сьогодні 17:45

Вівторок, 16 вересня. Деталі державного бюджету на 2026 рік, план повернення українців з ЄС, нові правила оренди житла.

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Також Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.

Підприємствам доведеться підвищити рівень зарплат для бронювання працівників через заплановане зростання мінімальної зарплати. Для бронювання персоналу компанія має забезпечувати середню зарплату щонайменше на рівні 2,5 мінімальних. Після ухвалення бюджету підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 21 617,5 грн.

Уряд прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Середній курс гривні до долара становитиме:

42,4 грн/долар у 2025 році;



45,7 грн/долар у 2026 році.



Через повномасштабну війну держборг зріс до рекордних рівнів. У 2026 році він перевищить 100% ВВП.

Бюджетна сума на житлові субсидії на 2026 рік не змінюватиметься, але кількість отримувачів трохи скоротиться.

За базовим сценарієм, який передбачає зростання доходів в середньому на 9%, «Укрпошта» буде прибутковою у 2025−2028 роках. Згідно з очікуваннями, борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028 році.

Діяльність польського банку в Україні

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України. Згідно з документом, BGK зможе працювати в Україні та надавати фінансову й технічну допомогу як уряду, так і державним і приватним установам.

Рекомендації ЄС щодо поступового повернення українців додому

Рада ЄС погодила єдиний підхід допомоги українським біженцям у поверненні додому, коли закінчиться війна. Документ також передбачає поступовий перехід для тих, хто має право на інші статуси проживання.

Додамо, що згідно з даними , опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року. Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, рівень вакансій збільшився у 5 державах-членах, залишився стабільним у 3 державах-членах та знизився у 19 державах-членах.

За даними Еuronews, люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим.

⏰ Як би довго не тривала війна росії проти України, вона має колись завершитися. Якою українці побачать для себе економіку, соціальні блага (включаючи пенсії), житлово-комунальні послуги після закінчення війни у різних сценаріях її розвитку? Розгляньмо оптимістичний і песимістичний сценарії у новій статті:

Зміни платіжках за комуналку

У всіх будівлях, підключених до централізованого теплопостачання, почнуть обов’язково встановлювати індивідуальні теплові пункти. Витрати на їхнє встановлення включатимуть у тариф на транспортування теплової енергії. Водночас це не означає автоматичного зростання сум у платіжках, хоча українців уже попередили про можливу зміну тарифів.

Податки з посилок, сервісів таксі та кур’єрських служб

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев вважає , що підвищення ПДВ у нинішніх умовах завдасть шкоди економіці. Глобальне підвищення податків, зокрема ПДВ, навряд чи можливе. Натомість ідеться про впровадження окремих рішень, які дадуть змогу поліпшити адміністрування.

Реформа правил оренди житла

В Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла. Законопроєкт № 12377 , який готується до другого читання, передбачає запровадження більш прозорих правил у цій сфері. Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Як свідчать дані OLX Нерухомість, у серпні 2025 року медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир по Україні зросли в середньому на 15−25% порівняно з серпнем 2024 року. Найбільше подорожчали квартири у містах-мільйонниках та на заході країни, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни трохи знизилися.

