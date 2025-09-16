МОН вперше розподілило бюджетні місця для аспірантури за новими критеріями Сьогодні 18:25

Міністерство освіти і науки завершило розподіл бюджетних місць для навчання в аспірантурі. Їхня кількість зменшилася на 17%.

Під час розподілу вперше враховували успішність закладу у сфері науки та підготовки фахівців.

Про це повідомили у МОН.

Загалом виші освіти отримали 4917 бюджетних місць для аспірантів, ще 83 залишились у резерві.

Державне замовлення на аспірантуру скоротилося приблизно на 17%. Найбільше це торкнулося галузі «Бізнес, адміністрування та право».

Водночас у галузях «Природничі науки, математика та статистика», «Інформаційні технології» та «Інженерія, виробництво та будівництво» кількість бюджетних місць залишилася незмінною, оскільки вони є «безумовним пріоритетом» під час війни та повоєнного відновлення України.

Цього року розподіл державного замовлення вперше здійснили на критеріальній основі — з урахуванням показників успішності діяльності у сфері науки та підготовки й атестації фахівців, зокрема:

кількості успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю);

кількості випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями відповідної галузі знань (спеціальності) за всіма джерелами фінансування;

кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук);

кількості акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю) з рішенням «акредитована з визначенням зразкова»;

питомої ваги штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях за десять попередніх календарних років, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection та мають квартиль Q1-Q3;

обсягів надходжень до загального та спеціального фондів за результатами виконання наукових та науково-технічних робіт, наукових послуг, за проєктами міжнародного співробітництва тощо;

результатів чинної у 2025 році державної атестації за науковим напрямом закладу вищої освіти;

позицій університетів у найбільш престижних міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);

участь у міжнародних проєктах за напрямами КА2 та КА3 програми міжнародної технічної допомоги ЄС «Еразмус +», «Горизонт 2020», «Горизонт Європа», «НАТО», «Євратом»;

окремий критерій академічної доброчесності, що підтверджує обсяги державного замовлення у тих закладах вищої освіти, у яких щодо захищених у них дисертацій, відсутні підтверджені рішення НАЗЯВО про виявлення плагіату.

Заклади самостійно розподіляють місяця між освітньо-науковими програмами в межах галузі знань або «регульованої» спеціальності.

