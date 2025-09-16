0 800 307 555
МОН вперше розподілило бюджетні місця для аспірантури за новими критеріями

МОН вперше розподілило бюджетні місця для аспірантури за новими критеріями
МОН вперше розподілило бюджетні місця для аспірантури за новими критеріями
Міністерство освіти і науки завершило розподіл бюджетних місць для навчання в аспірантурі. Їхня кількість зменшилася на 17%.
Під час розподілу вперше враховували успішність закладу у сфері науки та підготовки фахівців.
Про це повідомили у МОН.
Загалом виші освіти отримали 4917 бюджетних місць для аспірантів, ще 83 залишились у резерві.
Державне замовлення на аспірантуру скоротилося приблизно на 17%. Найбільше це торкнулося галузі «Бізнес, адміністрування та право».
Водночас у галузях «Природничі науки, математика та статистика», «Інформаційні технології» та «Інженерія, виробництво та будівництво» кількість бюджетних місць залишилася незмінною, оскільки вони є «безумовним пріоритетом» під час війни та повоєнного відновлення України.
Цього року розподіл державного замовлення вперше здійснили на критеріальній основі — з урахуванням показників успішності діяльності у сфері науки та підготовки й атестації фахівців, зокрема:
  • кількості успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю);
  • кількості випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями відповідної галузі знань (спеціальності) за всіма джерелами фінансування;
  • кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук);
  • кількості акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю) з рішенням «акредитована з визначенням зразкова»;
  • питомої ваги штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях за десять попередніх календарних років, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection та мають квартиль Q1-Q3;
  • обсягів надходжень до загального та спеціального фондів за результатами виконання наукових та науково-технічних робіт, наукових послуг, за проєктами міжнародного співробітництва тощо;
  • результатів чинної у 2025 році державної атестації за науковим напрямом закладу вищої освіти;
  • позицій університетів у найбільш престижних міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
  • участь у міжнародних проєктах за напрямами КА2 та КА3 програми міжнародної технічної допомоги ЄС «Еразмус +», «Горизонт 2020», «Горизонт Європа», «НАТО», «Євратом»;
  • окремий критерій академічної доброчесності, що підтверджує обсяги державного замовлення у тих закладах вищої освіти, у яких щодо захищених у них дисертацій, відсутні підтверджені рішення НАЗЯВО про виявлення плагіату.
Заклади самостійно розподіляють місяця між освітньо-науковими програмами в межах галузі знань або «регульованої» спеціальності.
