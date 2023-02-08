День фінансів: Форвард Банк - неплатоспроможний, фіксований курс — не без проблем, 1,8 млрд грн — на «Власні справи» — Finance.ua

День фінансів: Форвард Банк - неплатоспроможний, фіксований курс — не без проблем, 1,8 млрд грн — на «Власні справи» Сьогодні 17:50

Середа, 8 лютого. Мінус один банк, але плюс 1,8 млрд грн на «Власну справу».

Форвард Банк визнано неплатоспроможним. Правління Національного банку України ухвалило рішення Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних. В НБУ обґрунтовують таке рішення тим, що банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

Крім того, Нацбанк вирішив провести оцінку стійкості українських банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов’язаної з війною.

Міжнародні резерви зросли до 29,9 млрд дол. США за підсумками січня.

Також додамо, що НБУ застерігає про поширення недостовірної інформації щодо існування певного листа Національного банку із попередженням про можливе застосування заходів впливу до українських банків, які належать міжнародним фінансовим групам, що продовжують працювати в рф. Ця інформація не відповідає дійсності.

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Фото: Укрпошта

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