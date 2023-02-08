У Латвії придумали новий спосіб допомогти Україні — Finance.ua
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У Латвії придумали новий спосіб допомогти Україні

Технології&Авто
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Міністр фінансів Латвії запропонував безкоштовно передавати Україні конфісковані у п’яних водіїв автомобілі.
Арвілс Ашераденс пропонує внести до законів поправки, які дозволять це робити, розповіла генеральний директор служби держдоходів Ієва Яунземе в ефірі телеканалу LTV, пише видання Delfi. За її словами, зараз система конфіскації автомобілів є прозорою.
Зазвичай в Латвії продають конфісковані у п’яних водіїв автомобілі на аукціонах, організованих службою державних доходів (VID). Автомобілі може придбати будь-який бажаючий через досить низькі ціни.

Як Латвія допомагає Україні

Нагадаємо, що Латвія надає підтримку країні з початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Ім’я президента Латвії з’явилося на Алеї сміливості в Києві.
Влітку Сейм Латвії визнав російську федерацію державою, що підтримує тероризм.
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За матеріалами:
УНІАН
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