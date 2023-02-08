Хто може отримати статус учасника бойових дій: пояснення омбудсмена — Finance.ua
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Хто може отримати статус учасника бойових дій: пояснення омбудсмена

Особисті фінанси
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
Підстави для надання статусу учасника бойових дій:
  • довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі в таких заходах;
  • у разі відсутності довідки — свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів);
  • особам, які зазнали поранення, контузії, каліцтва, — свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у вищезгаданих заходах, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, про період безпосередньої участі у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво.
Нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції. Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань.
У вівторок, 7 лютого, в Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію. Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.
З 5 січня 2023 року в Україні запрацював новий порядок військового обліку. З ключових змін: тепер призовникам потрібно ставати на облік з 16 років, а приймання на роботу чи навчання відбуватиметься лише після підтвердження перебування на обліку.

Довідка Finance.ua:

Новий порядок військового обліку затверджений постановою Кабінету міністрів № 1487. Він насправді не сильно відрізняється від попереднього, датованого 2021 роком. Утім, є суттєві зміни:
  • взяття на військовий облік відбувається з 16, а не з 17 років, як було раніше;
  • на військовий облік можна стати навіть за кордоном — консульствам і посольствам України надали відповідні повноваження;
  • приймання на роботу або навчання відбуватиметься тільки за наявності документів про взяття на облік — приписного свідоцтва або ж військового квитка;
  • заклади освіти, що готують жінок за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, мають поставити таких жінок на облік.

Військовий облік в Україні по-новому

За матеріалами:
Finance.ua
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