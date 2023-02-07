В Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію — Finance.ua

В Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

В Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів.

«Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року № 58 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»... Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року № 59 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», — йдеться в документах.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Що означає воєнний стан в країні

Під час воєнного стану у країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт та приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших

Що відомо про призов в Україні

Верховна Рада 18 жовтня підтримала законопроєкт щодо призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Згідно з текстом проєкту закону № 8109 , під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Крім цього, призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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