Уряд цьогоріч передбачив на програму «Власна справа» 1,8 млрд грн — Finance.ua

Уряд цьогоріч передбачив на програму «Власна справа» 1,8 млрд грн Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Уряд цьогоріч передбачив на програму «Власна справа» 1,8 млрд грн

Кабінет Міністрів у 2023 році видасть понад 7000 мікрогрантів на започаткування та розвиток бізнесу в рамках програми «Власна справа».

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Бюджет на програму «Власна справа» цього року становить 1,8 млрд грн і Уряд планує видати українцям понад 7000 мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу. Розраховуємо, що отримувачі цих коштів, створять багато робочих місць, адже обов"язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем одного-двох робочих місць, залежно від суми гранту. І це позитивно вплине на ринок праці", — розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Перша цього року хвиля подачі заявок на мікрогрант стартувала 1 лютого. За тиждень українці вже подали через портал Дія понад 200 заявок на отримання коштів.

Сума мікрогранту становить від 50 до 250 тис грн. Його можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

У яких сферах працюють підприємці

Серед підприємців, які вже отримали мікрогранти за урядовою програмою єРобота минулого року, майже 30% працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту, 20% — в сфері переробної промисловості, 13% — тимчасового розміщування й організації харчування.

Найбільше грантоотримувачів було у Києві, Львові та Рівному.

За минулий рік мікрогранти отримали 3300 підприємців, які створять понад 8000 робочих місць.

Довідка Finance.ua:

урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності;

зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства;

подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.

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