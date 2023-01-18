Програму «Власна справа» буде продовжено на 2023 рік – Держслужба зайнятості — Finance.ua

Програму «Власна справа» буде продовжено на 2023 рік – Держслужба зайнятості Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Програму «Власна справа» буде продовжено на 2023 рік – Держслужба зайнятості

На програму зі створення та розвитку бізнесу «Власна справа» у 2022 році було спрямовано 543 млн грн; цьогоріч фінансування програми буде продовжено.

Про це повідомила директор Державної служби зайнятості (ДСЗ) Юлія Жовтяк.

«Урядова програма „Власна справа“ із надання мікрогрантів на розвиток або створення власного бізнесу в 2022 році була в нас найбільш популярною. На найближчому засіданні уряду має бути ухвалено рішення про її продовження у цьому році. Очікується, що вона запрацює з 1 лютого», — сказала Жовтяк.

За інформацією Служби зайнятості, торік за програмою «Власна справа» було подано майже 16 тис. заявок на отримання мікрогрантів. Позитивне рішення було прийнято щодо 3 321 заявки.

Загалом на створення або розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа» з державного бюджету було виділено 543 млн грн, що дає змогу створити майже 9 тис. нових робочих місць.

«Серед тих, хто отримав мікрогрант, 61% є фізособами-підприємцями, які вже провадять свою діяльність і скористалися програмою для вдосконалення та розвитку свого бізнесу. 12% — це юридичні особи, а 27% — фізичні особи, які досі не займалися підприємницькою діяльністю. Але завдяки „Власній справі“ вони зареєструють бізнес і почнуть роботу», — зауважила очільниця ДСЗ.

Як повідомлялося, у 2022 році за рішеннями уряду в межах проєкту «єРобота» фактично надано гранти 2530 отримувачам на загальну суму 1,555 млрд грн. У тому числі:

мікрогранти на створення чи розвиток власної справи виплачено 2319 отримувачам на суму 542,72 млн грн,

гранти переробним підприємствам — 178 отримувачам на суму 958,61 млн грн,

гранти на садівництво — 30 отримувачам на суму 39,74 млн грн,

гранти на розвиток тепличних господарств — трьом отримувачам на суму 14,02 млн грн.

Довідка Finance.ua:

урядовий проєкт «єРобота» включає кілька грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності;

зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

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Укрінформ За матеріалами:

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