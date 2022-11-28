За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона — Finance.ua
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За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона

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За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона
За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона
У межах реалізації програми «Власна справа» 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Визначено нових переможців програми „Власна справа“: в рамках десятої хвилі реалізації цієї ініціативи 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес.
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«Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від уряду мікрогранти — до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць», — сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Серед переможців десятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах: 83 — оптова та роздрібна торгівля, 45 — переробна промисловість, 36 — тимчасове розміщування й організація.
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Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 689 робочих місць.
Найбільша кількість переможців десятої хвилі зі Львівської (46 осіб) та Рівненської (31 особи) областей, а також міста Києва (36 осіб).

Довідка Finance.ua:

  • урядовий проєкт «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності;
  • зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері;
  • наразі прийом заявок на всі напрямки програми «єРобота» триває. Подавати заявки слід через портал «Дія».
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За матеріалами:
Укрінформ
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