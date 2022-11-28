За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона — Finance.ua

За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона Сьогодні 16:48 — Особисті фінанси

За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона

У межах реалізації програми «Власна справа» 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

«Визначено нових переможців програми „Власна справа“: в рамках десятої хвилі реалізації цієї ініціативи 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес.

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«Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від уряду мікрогранти — до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць», — сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед переможців десятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах: 83 — оптова та роздрібна торгівля, 45 — переробна промисловість, 36 — тимчасове розміщування й організація.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 689 робочих місць.

Найбільша кількість переможців десятої хвилі зі Львівської (46 осіб) та Рівненської (31 особи) областей, а також міста Києва (36 осіб).

Довідка Finance.ua:

урядовий проєкт «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності;

зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері;

наразі прийом заявок на всі напрямки програми «єРобота» триває. Подавати заявки слід через портал «Дія».

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Укрінформ За матеріалами:

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