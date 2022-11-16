Уряд змінив умови надання грантів у рамках програм єРобота — Finance.ua

Уряд змінив умови надання грантів у рамках програм єРобота Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Уряд змінив умови надання грантів у рамках програм єРобота

Уряд вніс зміни до програм грантової підтримки єРобота

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«В ході реалізації програми надання грантів були виявлені деякі невідповідності умов самої програми та реальних потреб бізнесу. Тому для подальшого здійснення господарської діяльності, забезпечення покриття підприємцями усіх необхідних витрат в умовах воєнного стану виникла потреба додаткової конкретизації механізмів підтримки малого та середнього бізнесу та створення нових робочих місць», — заявила Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ухваленою постановою пропонується внести зміни до програм грантової підтримки (мікрогранти на власну справу, гранти на розвиток садів та теплиць), які спрямовані на:

1) перенесення дати початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування на них осіб:

було: з дня укладання договору мікрогранту;

пропонується: з дня зарахування коштів на рахунок отримувача;

2) надання можливості подання сканованих копій проектів висадки насаджень та проектів будівництва модульних теплиць, що обов’язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів;

3) встановлення максимального розміру гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:

0,4 га — 0,6 га — 2,0 млн гривень;

0,8 га — 1,2 га — 3,5 млн гривень;

1,6 га — 2,4 га — 7,0 млн гривень;

4) уточнення кількості створюваних нових робочих місць за підсумками проекту будівництва модульної теплиці:

було: створити щонайменше 40 нових робочих місць;

пропонується: не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць.

Довідка Finance.ua:

проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства;

наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

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