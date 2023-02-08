Stop fake: НБУ попередив про поширення недостовірної інформації — Finance.ua

Stop fake: НБУ попередив про поширення недостовірної інформації Сьогодні 16:10 — Казна та Політика

Нацбанк застерігає про поширення недостовірної інформації.

Про це сказано в повідомленні НБУ.

«Спостерігаємо поширення недостовірної інформації щодо існування певного листа Національного банку України із попередженням про можливе застосування заходів впливу до українських банків, які належать міжнародним фінансовим групам, що продовжують працювати в рф. Ця інформація не відповідає дійсності», — пише регулятор

НБУ неодноразово офіційно заявляв про свою позицію щодо цього питання:

міжнародні фінансові групи мають піти з ринку рф;

метою дій НБУ в цьому напрямі є послаблення агресора;

"Ми цінуємо роботу банків України, які є «дочкамиˮ міжнародних фінансових груп, вважаємо їх важливими учасниками українського банківського ринку, бачимо їх патріотичну позицію та внесок у спільну Перемогу. Ми ведемо регулярний відкритий діалог із керівниками українських «дочокˮ міжнародних фінансових груп, маємо розуміння нашої позиції та готовність разом апелювати до рішень штаб-квартир із метою прискорення виходу міжнародних фінансових груп з російського ринку. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста — отруйна», — зазначили в НБУ.

Неможливо втримати свій бізнес на глобальному рівні, фінансуючи руйнування міжнародного права й підтримуючи податками державу — спонсора тероризму. Це принципова позиція НБУ, керівництва Української держави й наших міжнародних партнерів.

У поширені такої недостовірної інформації ми бачимо зумисну спробу зміни акцентів на "санкціїˮ щодо українських банків. Підкреслюємо, мандат НБУ — забезпечення фінансової стабільності, а отже, наші кроки спрямовані на підтримання стабільної діяльності банків в Україні та стимулювання прийняття рішень на рівні штаб-квартир міжнародних груп щодо припинення роботи в рф.

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