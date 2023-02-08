НБУ відніс АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних — Finance.ua

НБУ відніс АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних Сьогодні 10:00 — Фондовий ринок

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

Про це повідомили в НБУ.

Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних. А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ «Банк Форвард» капіталізації.

24 листопада 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення АТ «Банк Форвард» ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

З моменту віднесення банку до категорії проблемних його фінансовий стан суттєво погіршився, падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення. Це, зі свого боку, становить загрозу інтересам вкладників і кредиторів банку.

Кожен вкладник АТ «Банк Форвард» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1 535,6 млн грн.

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Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Довідка Finance.ua:

кінцевим бенефіціарним власником АТ «БАНК ФОРВАРД» є громадянин рф Рустам Таріко. Указом Президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Р. Таріко застосовані персональні санкції.

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