Голова НБУ розповів, як ракетні обстріли вплинули на курс гривні і як довго він залишатиметься фіксованим — Finance.ua
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Голова НБУ розповів, як ракетні обстріли вплинули на курс гривні і як довго він залишатиметься фіксованим

Валюта
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Голова НБУ розповів, як ракетні обстріли вплинули на курс гривні і як довго він залишатиметься фіксованим
Голова НБУ розповів, як ракетні обстріли вплинули на курс гривні і як довго він залишатиметься фіксованим
Глава НБУ Андрій Пишний розповів, як на курс гривні вплинули масовані ракетні обстріли. 10 жовтня, в перший день масованих ракетних обстрілів України з боку рф «сірий ринок» валют підскочив.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час свого виступу на EBA Global Outlook: Victory Mode.
Однак, через відсутність попиту надалі в НБУ не помітили жодної кореляції між валютним курсом і глибиною уражень.
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«„Сірий ринок“ лише в перший день 10 жовтня підскочив. Але відразу з огляду на відсутність попиту і далі протягом усіх наступних ракетних атак, попри 700 ракет випущених по Україні — жодної кореляції між валютним курсом і глибиною уражень», — зазначив Пишний.
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За його словами, ще у вересні минулого року саме психологічний факто визначав тенденції на валютному ринку. Однак у міру того як активізувалися ракетні обстріли — українці перестали на це реагувати.
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Також голова Нацбанку запевнив, що фіксований курс валют буде зберігатися.
Однак він додав, що НБУ розпочинає реалізацію власної стратегії управління ризиками, які повинні забезпечити можливість поступового зменшення адміністративних обмежень.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
НВ
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