Що чекати від гривні в 2023 році - прогноз експертів — Finance.ua

Що чекати від гривні в 2023 році - прогноз експертів Сьогодні 21:00 — Валюта

Що чекати від гривні в 2023 році - прогноз експертів

Готівковий курс гривні наразі стабільний. Швидше за все, в лютому ситуація збережеться.

Про це пише портал Новини.Live з посиланням на фінансових експертів.

Так, інвестиційний банкір, заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса упевнений, що наразі немає факторів, які б зумовили найближчим часом девальвацію гривні або зміну офіційного курсу гривні Національним банком.

«Зараз важко оцінити, що може призвести до послаблення гривні. Резерви НБУ зростають, західна фінансова допомога надходить у великих обсягах. Все це забезпечить стабільність гривні найближчим часом», — прогнозує він.

Читайте також Скільки коштуватиме долар в Україні у лютому: експерти озвучили прогноз

На його думку, ослаблення Національним банком офіційного курсу гривні можливе хіба що з ініціативи та за згодою Міністерства фінансів, бо девальвація означатиме додаткове наповнення державного бюджету.

«Зважаючи на значні очікувані обсяги міжнародної фінансової допомоги, НБУ більше не має причин поспішати з подальшою девальвацією гривні після зниження курсу гривні до долара на 25% наприкінці липня», — переконаний голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Певне послаблення курсу гривні протягом року все ж таки можливе, говорить Віталій Ваврищук. Причини можуть бути різними:

по-перше, на девальвації гривні може наполягати Міжнародний валютний фонд, адже поточний обмінний курс створює значні дисбаланси на валютному ринку;

по-друге, державний бюджет на 2023 рік базується на середньорічному обмінному курсі 42,2 гривні за долар. Якщо курс гривні залишиться на поточному рівні, то доходи бюджету та запозичення можуть виявитися недостатніми для виконання плану.

Читайте також Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому

«З урахуванням цих міркувань ми очікуємо, що офіційний курс гривні до долара дещо послабиться до 40,2 гривні за долар до кінця 2023 року», — прогнозує експерт.

Ослаблення офіційного курсу гривні може статися у другій половині року, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Але за певних умов. Перша умова — завершення активної фази бойових дій.

«Економіці потрібно „дихати“, розвиватися, і їй потрібні конкурентні переваги. Курсова перевага може бути однією з них. Після завершення активних бойових дій можна буде переходити до більш ринкової моделі курсоутворення», — каже Шевчишин.

Але варто пам’ятати, що зараз Україна дуже залежна від критичного імпорту. Для імпортоорієнтованої економіки потрібна міцна національна валюта і фіксований курс. Особливо на тлі падіння економічної активності та катастрофічного просідання національного експорту. Через втрату експортного потенціалу Україна залишатиметься залежною від імпорту ще декілька років. І це теж грає на руку фіксованому курсу гривні.

Разом з тим продовження стабільної міжнародної фінансової допомоги забезпечить додаткові важелі впливу Національного банку на валютний ринок і може стати передумовою для ослаблення регуляторних обмежень щодо гривні в напряму плаваючого курсу. Це може зумовити незначне просідання курсу національної валюти. Але це точно не станеться найближчими місяцями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.