Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому — Finance.ua
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Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому

Валюта
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Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому
Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому
Банкіри вважають, що у лютому курс гривні буде знаходитися на поточному рівні в 40,5 грн/$.
Про це пише портал «Мінфін» з посиланням на NV.
За словами Олександра Печерицина з Райффайзен Банку, гривню підтримає відновлення експортних потоків через очікувану стабілізацію зернового коридору, а також поступове зниження імпорту енергогенераторів, а ритмічне надходження міжнародної допомоги сприятиме можливості НБУ зменшувати коливання курсу.
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«Також, за відсутності нових геополітичних ризиків, девальваційні побоювання на готівковому ринку можуть лишатись невисокими. Тому, ми не бачимо значних підстав (принаймні, зараз) для значних коливань курсу у лютому», — сказав Печерицин.
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Антон Болдирєв з Укрексімбанку зазначив, що в їхньому базовому сценарії не передбачено суттєвих коливань на валютному ринку, особливо враховуючи те, що минулого тижня НБУ підтвердив відсутність підстав до переприв’язки курсу і анонсував подальше поетапне посилення вимог до обов’язкових резервів банків за клієнтськими коштами.
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«В перспективі це може стимулювати покращення привабливості депозитних продуктів банків, перенаправляючи частину валютного попиту населення в гривневі активи. Проте ми можемо спостерігати зростання напруги щодо можливої ескалації ситуації на фронті, що може стати фактором підвищеного попиту з боку населення», — резюмував він.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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