Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому — Finance.ua

Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому Сьогодні 17:01 — Валюта

Банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому

Банкіри вважають, що у лютому курс гривні буде знаходитися на поточному рівні в 40,5 грн/$.

Про це пише портал «Мінфін» з посиланням на NV.

За словами Олександра Печерицина з Райффайзен Банк у, гривню підтримає відновлення експортних потоків через очікувану стабілізацію зернового коридору, а також поступове зниження імпорту енергогенераторів, а ритмічне надходження міжнародної допомоги сприятиме можливості НБУ зменшувати коливання курсу.

«Також, за відсутності нових геополітичних ризиків, девальваційні побоювання на готівковому ринку можуть лишатись невисокими. Тому, ми не бачимо значних підстав (принаймні, зараз) для значних коливань курсу у лютому», — сказав Печерицин.

Антон Болдирєв з Укрексімбанку зазначив, що в їхньому базовому сценарії не передбачено суттєвих коливань на валютному ринку, особливо враховуючи те, що минулого тижня НБУ підтвердив відсутність підстав до переприв’язки курсу і анонсував подальше поетапне посилення вимог до обов’язкових резервів банків за клієнтськими коштами.

«В перспективі це може стимулювати покращення привабливості депозитних продуктів банків, перенаправляючи частину валютного попиту населення в гривневі активи. Проте ми можемо спостерігати зростання напруги щодо можливої ескалації ситуації на фронті, що може стати фактором підвищеного попиту з боку населення», — резюмував він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.