У 2023 році тренд буде на девальвацію, але м'яку - Мінекономіки — Finance.ua

У 2023 році тренд буде на девальвацію, але м'яку - Мінекономіки Сьогодні 17:11 — Валюта

У 2023 році тренд буде на девальвацію, але м'яку - Мінекономіки

У Міністерстві економіки припускають, що у 2023 році певна девальвація може бути, і вважають, що Нацбанк також закладав її у свій прогноз.

Про це повідомив перший заступник міністра Денис Кудін під час додаткової сесії відповідей і запитань щорічної конференції Ukraine Economic Outlook.

Що буде з курсом

«Варіанту ревальвації я б не розглядав. Ми вважаємо, що основний тренд буде на девальвацію, але м’яку, поступову, некритичну і таку, яка загалом відповідатиме внутрішній ситуації», — сказав він, висловивши впевненість, що Нацбанк збереже ситуацію на валютному ринку під контролем і продовжить політику фіксованого курсу.

Зростання економіки

«Наш прогноз — 3,2% зростання в 2023 році, поки що ми його не коригуємо», — сказав він.

Кудін пояснив, що бізнес зміг краще, ніж очікувалося, пристосуватися до нових умов енерговідключень, викликаних російськими обстрілами, наприклад, якщо Мінекономіки спочатку прогнозувало спад ВВП в грудні на 37%, то тепер оцінює його в 35%.

За його словами, відомству спільно з «Укренерго» і обленерго вдалося безпосередньо забезпечити відносно прийнятні умови роботи для приблизно 1000 великих промислових споживачів з урахуванням їх недозавантаження і готовності змінювати графіки роботи, зокрема на нічні.

«Тому ми не погіршуємо наш прогноз через енергетику», — зазначив Кудін, проте додав, що ризик блекаутів залишається серед основних ризиків 2023 року.

Інфляція

Він також вказав, що вважає оптимістичним покращений урядом з 20,8% до 18,7% прогноз інфляції на 2023 рік, тоді як держбюджет було ухвалено з огляду на прогноз 28%, а в Меморандумі з МВФ інфляція цьогоріч оцінювалася в 22,5%.

«Це оптимістична цифра, мені б хотілося, щоб воно так і було», — прокоментував новий прогноз інфляції від Нацбанку Кудін.

Водночас він додав, що для нижчих, ніж очікувалося восени, прогнозів інфляції є підстави, зокрема, зниження світових цін на газ з $1300 за тисячу кубометрів до $900 за тисячу кубометрів.

Платіжний баланс

Кудін також зазначив, що вважає надмірно песимістичним погляд Нацбанку на платіжний баланс.

«У НБУ більше інструментів коректно прогнозувати цей показник, але, за нашими оцінками, він інший. Скоро закриємо січень і будемо бачити результати», — сказав перший заступник міністра Мінекономіки.

На його думку, відтік коштів з України за платіжними картками в 2023 році може скоротитися в 2-3 рази через скорочення українських заощаджень громадян, які виїхали з країни, тоді як за надходженнями в Україну картина інша, і вони можуть вийти на традиційні $ 1 млрд на місяць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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