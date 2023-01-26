Зміна офіційного курсу: регулятор розповів, чи є причини для цього — Finance.ua
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Зміна офіційного курсу: регулятор розповів, чи є причини для цього

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У Національному банку не бачать передумов для переприв’язки офіційного курсу долара в Україні.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з питань монетарної політики 26 січня.
«Резервів достатньо і зараз немає жодних підстав для переприв’язки чи перефіксації курсу», — зазначив він,
За словами Гелетія, попри зростання обсягів інтервенцій НБУ з резервів протягом грудня-січня, обсяги міжнародних резервів НБУ зросли. Так, 2022 рік Україна закінчила з резервами на рівні 28,5 млрд доларів, а за підсумками січня вони можуть зрости до 30 млрд доларів.
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Збільшення обсягів інтервенцій у Нацбанку пояснюють традиційними чинниками: збільшенням обсягів державних видатків, а також зростанням обсягів імпорту генераторів та іншого обладнання.
Водночас у Нацбанку зазначають, що надалі працюватимуть над тим, аби запровадити валютні послаблення. Саме цей напрямок там наразі вважають стратегічним.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України на засіданні в четвер, 26 січня, очікувано не змінив облікову ставку — вона залишилась на рівні 25%.
  • У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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