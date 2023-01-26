Зміна офіційного курсу: регулятор розповів, чи є причини для цього — Finance.ua

Зміна офіційного курсу: регулятор розповів, чи є причини для цього Сьогодні 17:00 — Валюта

У Національному банку не бачать передумов для переприв’язки офіційного курсу долара в Україні.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з питань монетарної політики 26 січня.

«Резервів достатньо і зараз немає жодних підстав для переприв’язки чи перефіксації курсу», — зазначив він,

За словами Гелетія, попри зростання обсягів інтервенцій НБУ з резервів протягом грудня-січня, обсяги міжнародних резервів НБУ зросли. Так, 2022 рік Україна закінчила з резервами на рівні 28,5 млрд доларів, а за підсумками січня вони можуть зрости до 30 млрд доларів.

Збільшення обсягів інтервенцій у Нацбанку пояснюють традиційними чинниками: збільшенням обсягів державних видатків, а також зростанням обсягів імпорту генераторів та іншого обладнання.

Водночас у Нацбанку зазначають, що надалі працюватимуть над тим, аби запровадити валютні послаблення. Саме цей напрямок там наразі вважають стратегічним.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України на засіданні в четвер, 26 січня, очікувано не змінив облікову ставку — вона залишилась на рівні 25%.

У Національному банку покращили свої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.