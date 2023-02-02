Скільки коштуватиме долар в Україні у лютому: експерти озвучили прогноз — Finance.ua

Скільки коштуватиме долар в Україні у лютому: експерти озвучили прогноз Сьогодні 13:00 — Валюта

Офіційний курс долара в Україні у лютому так і залишиться на рівні 36,6 грн/$. Водночас готівковий, ймовірно, становитиме 40 грн/$ та вище.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що наразі надходить достатньо багато валюти в країну.

«Я думаю, що зараз нічого принципово мінятися не буде і ми знову будемо бачити офіційний курс 36,6 грн, а готівковий десь на рівні 40+ грн. Загалом на сьогодні надходить достатньо багато валюти в країну через допомогу наших партнерів, які повністю задовольняють потреби у валюті внутрішній ринок. Тому в цій ситуації якихось там очікувань щодо різкого падіння курсу не бачу», — сказав фахівець.

Як зазначив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман, ситуація на валютному ринку, яка сформувалася станом на початок 2023 року, дає підстави для стриманого оптимізму.

«Загалом завдяки налагодженню експорту, значній міжнародній фінансовій підтримці, стабілізуючим заходам НБУ та поліпшенню очікувань у II півріччі 2022 року баланс попиту та пропозиції на валютному ринку покращився. Готівковий ринок здебільшого стабільний, а незначні коливання курсу гривні, зокрема у грудні, так само пов’язані з сезонним чинником та були значно меншими, ніж у серпні-вересні», — додав фахівець.

Загалом ситуація в готівковому сегменті валютного ринку залишається стійкою, зазначив Фурман. Подальша динаміка курсу гривні в готівковому сегменті валютного ринку, як і раніше, визначатиметься багатьма чинниками, серед яких, зокрема, як обсяги надходження міжнародної допомоги, обсяги експортного виторгу та купівлі валюти для імпорту товарів, так і військова ситуація.

«Водночас за період повномасштабної війни валютний ринок України навчився виносити за дужки військові та політичні події і реагує насамперед на економічні чинники або принаймні на видимі економічні наслідки від військово-політичних подій. Саме тому, наприклад, не відбувалося курсових коливань у дні масованих ракетних атак російських терористів», — зазначив Фурман.

Свій прогноз також озвучив Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу Concorde Capital. За його словами, ніяких факторів, які б негативно впливали на валюту, наразі не передбачається. Ба більше, після коливань, які були наприкінці грудня та початку січня через бюджетні виплати, валюта буде укріплюватись.

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«Ми бачимо, що зараз ринок трохи заспокоївся, гривня більш-менш укріплюється на ринках. Напевне, так і буде відбуватися подальше повільне укріплення гривні через те, що передусім надходитиме зовнішня допомога і приплив валюти через зовнішню допомогу бюджету зростає. Тобто наші золотовалютні резерви стабільно поповнюються, що трохи покращує очікування щодо гривні. Водночас немає ніяких таких фундаментальних факторів, які б суттєво тиснули. Принаймні наразі ми не очікуємо», — пояснив експерт.

Один із факторів, який впливає на курс долара, — зернова угода. Проте в лютому не очікується переглядів щодо домовленості. Паращій додав, що ціни на енергоресурси — це те, що могло б натиснути на гривню через зростання, але вони лишаються більш-менш помірними.

Втім основним ризиком залишається геополітичний фактор. «Ми розуміємо, що будь-яка ескалація збільшуватиме невизначеність і тиснутиме на гривню», — зазначив експерт.

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