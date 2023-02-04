Коливання долара та коли можливий перегляд курсу гривні Нацбанком – розповів експерт — Finance.ua

Коливання долара та коли можливий перегляд курсу гривні Нацбанком – розповів експерт Сьогодні 12:10 — Валюта

Поки не прогнозується зміни курсу гривні, адже Нацбанк цей процес успішно контролює, а золотовалютних резервів та фінансових надходжень з інших країн достатньо. Тому знецінення гривні, ймовірно, відбуватиметься не раніше травня-червня.

Про це в коментарі УНН розповів економіст Борис Кушнірук.

«Зараз у нас курс фіксується Центральним банком і залежить від його позиції. Фактично, вони встановили правила і привʼязали гривню до долара для того, щоб зменшити інфляційні ризики для стабілізації ринку. Золотовалютних резервів та надходжень від наших партнерів з ЄС та США достатньо, щоб Україна мала можливості тримати курс. Тому з безготівковим курсом нічого не буде відбуватися», — розповів Кушнірук.

Потенційний ризик, як вважає економіст, має готівковий курс. Цілком ймовірно, що він може більше коливатися, ніж безготівковий. Проте, враховуючи, що НБУ має можливості контролювати безготівковий курс та успішно реалізується схема валютних депозитів, обміну гривні на валютні депозити, це теж зменшує потенційний тиск на гривню.

«Тому що люди, замість того, щоб купувати валюту в обмінниках, обмінюють валюту в банках через депозити. Таким чином ці кошти теж не поступають на готівковий ринок, йдуть в безготівковому режимі і Центральний банк продає валюту за офіційним курсом. Таким чином і з готівковим курсом, я не очікую, що будуть сильні зміни. Це може статися через негативну ситуацію для України на фронті, може спровокувати паніку. Але зараз для цього менше підстав, ніж в лютому-березні минулого року», — вважає Кушнірук.

Таким чином економіст не прогнозує різких змін курсу до кінця весни. Адже саме тоді Нацбанк буде змушений дещо знецінити гривню.

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«Він повинен буде це зробити, але не пізніше кінця весни — початку літа. Тоді це матиме сенс. Бо, з одного боку, буде знижуватися інфляція, що повʼязана з продуктами харчування і, в першу чергу, овочами та фруктами. Цінові показники будуть притискати інфляцію, і за таких умов певне курсове знецінення гривні може відбутися. Але я не думаю, що Нацбанк робитиме це раніше, тому долар поки буде на рівні 36,6–37 грн, а в обмінниках — 40-42 грн», — зазначив економіст.

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