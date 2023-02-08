Голова НБУ розповів, коли гривню можуть «відпустити» — Finance.ua

Голова НБУ розповів, коли гривню можуть «відпустити» Сьогодні 15:03 — Валюта

Без фіксації курсу гривні торік інфляція могла б бути вищою на 8 відсоткових пунктів, тобто становила б близько 34% замість 26,6%.

Про це повідомляє голова Національного банку Андрій Пишний.

«Зараз ситуація стійка та контролюється. В умовах втрати 30% ВВП та левової частини експортного потенціалу Національний банк балансує попит на валюту за рахунок своїх інтервенцій», — розповів голова НБУ.

Він наголосив, що збереження курсової стабільності при поступовому знятті адміністративних обмежень є одним із стратегічних пріоритетів Нацбанку.

«Водночас режим фіксованого курсу залишається стійким і відмова від нього можлива лише за умови зменшення ролі Нацбанку у балансуванні ринку та повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань», — вважає Пишний.

Таким чином, ситуацію з курсом визначать не часові межі, а наявність необхідних макроекономічних умов, до появи яких курс залишиться фіксованим.

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