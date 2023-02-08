Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф — Finance.ua

Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запровадив новий пакет санкцій проти російської військової та кремлівської еліти.

Про це повідомляє британський уряд.

Загалом пакет санкцій поширюється на шість організацій, що надають військову техніку для вторгнення росії в Україну, а також на фізичних осіб.

Зазначається, що нові санкції посилюють економічний тиск на президента рф володимира путіна, «підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні здобути перемогу».

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Сьогоднішні санкції спрямовані на організації, на які спираються військові для продовження вторгнення в Україну. Зокрема, CST (виробник російських безпілотників), РТ-комплект (виробляє деталі для гелікоптерів), «Оборонлогистика» (організує транспортування та доставку російської військової техніки), «Универсалмаш» та «Липецк» (виготовляють чи модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів) та Topaz, (розробник програмного забезпечення для військової авіації).

Група осіб, повʼязаних із путіним через непрозорі фінансові мережі, також потрапила під дію санкцій.

У пакет включено 5 осіб, повʼязаних із розкішними резиденціями путіна. Йдеться про Бориса Тітова (уповноважений президента з прав підприємців), Миколу Єгорова (донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу росії), Сергія Руднова (власник прокремлівського агентства новин «Регум»), Віктора Мячина (власник «Аеростарту», російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків).

Також до списку потрапила Світлана Кривоногих, яка є акціонером Банку «росія» та «Національної Медіа Групи», зазначається, що вона послідовно просуває російський напад на Україну.

Окрім цього санкції наклали на Олексія Репіка, він голова ради директорів російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що за останній рік Репік мав 4 зустрічі з путіним, і він володіє літаком M-FINE, яким користується дочка путіна. Санкції стосуються і Євгена Школова (колишній помічник президента та заступник голови ради директорів ВАТ «Системний оператор Єдиної енергетичної системи») та Павла Тітова (президент асоціації «Ділова росія»).

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