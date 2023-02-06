Зеленський ввів санкції проти 200 підприємств атомної галузі росії на 50 років — Finance.ua

Зеленський ввів санкції проти 200 підприємств атомної галузі росії на 50 років Сьогодні 12:16 — Казна та Політика

Зеленський ввів санкції проти 200 підприємств атомної галузі росії на 50 років

Рада національної безпеки і оборони 5 лютого ухвалила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про застосування санкцій проти 200 підприємств атомної галузі росії.

Про це йдеться в указі глави держави № 57

Зазначається, що відповідні пропозиції були внесені Службою безпеки України. До всіх компаній-фігурантів застосовано повний спектр обмежень з 18 пунктів. Санкції вводяться на 50 (п’ятдесят) років.

Серед юросіб, що потрапили під санкцій — Державна корпорація з атомної енергії «Росатом», АТ «Атомний енергопромисловий комплекс», «Русатом автоматизовані системи управління», федеральне «Гідрографічне підприємство», ФДУП «Національний оператор із поводження з радіоактивними відходами», дочірні підприємства «Росатома» та «Русатома», та десятки науково-дослідних інститутів та заводів, дотичних до цієї галузі.

Проти двох підприємств — «Хіагда» (Бурятія) та Чепецького механічного заводу (Глазов, Удмуртія) санкції раніше вже було введено 19 жовтня 2022 року, але на п’ять років. Тож тепер обмеження щодо них замінені на 50-річні.

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«Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів для розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії», — прокоментував Зеленський у відеозверненні

За словами президента, росія — це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати атомні електростанції як прикриття для обстрілів.

«російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Для тиску на інші держави. Для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це — достатні причини, щоб і атомна галузь росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами», — додав він.

Нагадаємо, що зазначене рішення готувалося декілька місяців і неодноразово анонсувалося українською владою. При цьому сам Зеленський ще у серпні 2022 року неодноразово закликав інші країни до ухвалення таких рішень, які, втім, досі не були прийняті з огляду на частку та величезний вплив росії на світову ядерну галузь.

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