Європарламент ухвалив резолюцію із закликом негайно ввести санкції проти "Лукойлу" та "Росатому" — Finance.ua
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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом негайно ввести санкції проти "Лукойлу" та "Росатому"

Казна та Політика
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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом негайно ввести санкції проти "Лукойлу" та "Росатому"
Європарламент ухвалив резолюцію із закликом негайно ввести санкції проти "Лукойлу" та "Росатому"
Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали Євросоюз прискорити ухвалення десятого пакета санкцій проти росії. До нього просять включити «Лукойл» і «Росатом», а також негайне і повне ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з росії.
Про це свідчить резолюцію Європарламенту.
«Парламент також закликає ввести санкції щодо таких компаній, як Лукойл і Росатом, які все ще присутні на ринку ЄС. Посадові особи, причетні до широкого спектру незаконних дій, включно з насильницькими депортаціями і проведенням фальшивих референдумів на окупованій території України, також мають бути піддані санкціям», — йдеться в повідомленні.
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Крім того, резолюція повторює заклики депутатів Європарламенту до негайного і повного ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з росії, а також до повної відмови від газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі.
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«Парламент закликає держави-члени ЄС збільшити і прискорити свою військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку», — зазначається в повідомленні.
Згідно з документами, з якими ознайомилося Bloomberg, Європейський Союз запропонував новий раунд широких санкцій проти білорусі за її роль у підтримці вторгнення росії в Україну. Запропоновані заходи приведуть Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на росію, включно з обмеженнями на ключові технології та енергетичний сектор країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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