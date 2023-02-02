До річниці війни в Україні путіна чекатиме неприємний сюрприз - Урсула фон дер Ляєн — Finance.ua

До річниці війни в Україні путіна чекатиме неприємний сюрприз - Урсула фон дер Ляєн Сьогодні 16:32

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що десятий пакет санкцій Євросоюзу проти росії буде прийнятий до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну — до 24 лютого.

Про це фон дер Ляєн заявила на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

«Зараз ми робимо все, щоб змусити путіна заплатити за цю звірячу війну. Перед тим як росія почала цю війну, ми голосно говорили про ту ціну, яку росія змушена буде заплатити. І Росія заплатила. Наші санкції розмивають російську економіку. А енергетична ціна цього становить 160 млн євро на день. Разом з партнерам з G7 ми додамо ще граничну ціну на нафтопродукти», — сказала вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що на росію «буде великий тиск».

«І до річниці початку повномасштабного вторгнення ми будемо мати 10-й пакет санкцій», — додала фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що росія змушена буде заплатити за руйнування, які вона заподіяла в Україні, зокрема повинна буде давати кошти на реконструкцію України. «Ми ще визначаємося з тим, як це зробити», — уточнила президент ЄК.

Фон дер Ляєн також в черговий раз підкреслила, що росія має відповісти за свої злочини в суді.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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