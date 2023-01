Мінфін США запровадив нові санкції проти росії — Finance.ua

Мінфін США запровадив нові санкції проти росії Сьогодні 11:47 — Світ

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти ПВК «Вагнер», фізичних осіб та компаній у росії.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"OFAC вживає додаткових заходів для зниження спроможності російської федерації вести війну проти України, запровадивши санкції проти шести осіб та 12 організацій",- зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що санкції Мінфіну доповнені обмеженнями Державного департаменту США та спрямовані проти інфраструктури, яка підтримує операції на полі бою в Україні, включно з виробниками російської зброї й тими, хто керує окупованими територіями в Україні.

Зокрема, уряд США запровадив додаткові обмеження проти ПВК «Вагнер», яка тепер отримала статус істотної транснаціональної кримінальної організації. При цьому вказується на участь угруповання у війні путіна проти України, а також на дестабілізаційну роль цієї ПВК у конфліктах в Африці, включно з масовими порушеннями прав людини та іншими злочинами.

Паралельно Мінфін США запровадив санкції проти організацій та осіб у росії та інших країнах, які підтримують військові операції ПВК «Вагнер». Серед них — російська технологічна компанія «Терра-Тек», китайська організація Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, низка організацій та їхніх керівників в ОАЕ, Центральній Африканській Республіці й росії.

Крім того, санкції запроваджені проти компаній і підприємств оборонно-промислового комплексу рф, зокрема щодо компанії «Авіакон Цитотранс», чотирьох її літаків, авіаційного заводу «Урал Цивіл», промислово-дослідного підприємства «Прима», інших організацій, а також їхніх керівників.

Окремі санкції OFAC запровадило проти голови компанії «Туполев» Рустама Мінніханова, який вважається однією з безпосередньо наближених до путіна осіб, та членів його родини.

За причетність до організації незаконних референдумів на окупованих територіях України Мінфін США оголосив про введення обмежень проти Олександра Харічева та Бориса Рапопорта.

Водночас в окремій заяві Держдепартаменту США ідеться про запровадження додаткових обмежень проти ПВК «Вагнер», її керівника євгена пригожина, а також фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну рф в Україні, виробництво зброї в росії та окупаційну діяльність рф на українських територіях.

Укрінформ

